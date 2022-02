Wichtige Nachricht für PBF Energy-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Der Kurs der Aktie Pbf Energy steht am 21.02.2022, 23:08 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 18.01 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Raffination & Marketing" zugerechnet.

Die Aussichten für Pbf Energy haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 15,69 Prozent liegt Pbf Energy 8,61 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 7,07. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Pbf Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 67,47 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 51,91 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +15,56 Prozent im Branchenvergleich für Pbf Energy bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 51,91 Prozent im letzten Jahr. Pbf Energy lag 15,56 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Pbf Energy-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 5 Hold, 2 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pbf Energy vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 14,14 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -21,47 Prozent erzielen, da sie derzeit 18,01 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".