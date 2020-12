Wichtige Kundeninformation - Produktrückruf - auf Grund neuer Erkenntnisse / Forellenkaviar 50g

Schenefeld (ots) - Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes erweitert die Guba-Trade GmbH Ihren Produktrückruf vom 26.11.2020 und ruft alle Gläser des Forellenkaviars mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.04.2021 vorsorglich öffentlich zurück:Marke: Gourmet - FINEST CUISINEArtikel: Forellenkaviar, 50gMindesthaltbarkeitsdatum: 30.04.2021Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall Glassplitter im Forellenkaviar befinden. Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird daher dringend abgeraten.Das Produkt wurde in den Verkaufsstellen bei ALDI Nord und ALDI SÜD bundesweit vertrieben.Die Unternehmen ALDI Nord und ALDI SÜD haben bereits reagiert und das betroffene Mindesthaltbarkeitsdatum aus dem Verkauf nehmen lassen. Kunden können den Artikel gegen Erstattung des Kaufpreises, auch ohne Vorlage des Kassenbons, in den Filialen zurückgeben.Die Information zu dem Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Deckelrand.Andere Artikel der Marke sowie des Lieferanten Guba-Trade GmbH sind nicht betroffen.Die Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Bei Rückfragen können Sie sich gern an die folgende Email-Anschrift wenden:Kundenservice@guba-trade.de (mailto:Kundenservice@guba-trade.de)Pressekontakt:Guba-Trade GmbHOsterbrooksweg 6022869 SchenefeldTanja Toubytouby@guba-trade.de0178 55 25 149Original-Content von: Guba-Trade GmbH, übermittelt durch news aktuell