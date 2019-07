Wichtige Forschungsimpulse für die Audio- und Videotechnologie

Berlin (ots) - Magdalena Klingler, Anna Kruspe und Stefanie Müllersind die Gewinnerinnen des ARD/ZDF Förderpreises »Frauen +Medientechnologie« 2019Erneut prämiert der ARD/ZDF Förderpreis herausragendeAbschlussarbeiten von Frauen. Aus dem Kreis von zehn nominiertenWissenschaftlerinnen sind jetzt die drei Preisträgerinnen des Jahres2019 ermittelt worden (genannt in alphabetischer Reihenfolge):- Magdalena Klingler für die Masterarbeit "Analyse und Testalternativer Transportverfahren und neuer Protokolle füradaptives Streaming" an der Technischen Hochschule Deggendorf- Anna Kruspe für die Dissertation "Application of automaticspeech recognition technologies to singing" an der TechnischenUniversität Ilmenau- Stefanie Müller für die Dissertation "Systematisierung undIdentifizierung von Störquellen und Störerscheinungen inzeithistorischen Videodokumenten am Beispiel digitalisierterVideobestände sächsischer Lokalfernsehsender" an der TechnischenUniversität ChemnitzZum ersten Mal in diesem im deutschsprachigen Raum einzigartigenWissenschaftspreis für Medientechnologieforschung finden sich gleichzwei Dissertationen unter den Top Drei. Dies zeigt eine steigendewissenschaftliche Tiefe der Einreichungen, obwohl auch in diesem Jahrdie Themen aller drei Gewinnerinnen einen hohen unmittelbarenPraxisnutzen aufweisen.Aus der TU Chemnitz kommt zum ersten Mal eine Förderpreisträgerin.Die TH (früher FH) Deggendorf ist zum zweiten, die TU Ilmenau sogarschon zum vierten Mal mit einer Absolventin unter den Gewinnerinnendes ARD/ZDF Förderpreises vertreten.Die feierliche Preisverleihung findet am Freitag, den 6. September2019, um 12:00 Uhr auf der IFA in Berlin im Pressezentrum in Halle6.3 auf dem Messegelände statt. Erst dann wird auch derÖffentlichkeit bekanntgegeben, welche Preisträgerin den ersten,zweiten und dritten Preis erhält. Die Auszeichnungen sind mitPreisgeldern im Gesamtwert von 10.000 Euro verbunden. DieSchirmherrin des aktuellen Wettbewerbs ist die rbb-IntendantinPatricia Schlesinger.Vor einem Fachpublikum aus Rundfunkanstalten, Broadcastbranche,Wissenschaft und Politik moderiert die bekannte MDR-Moderatorin AnjaKoebel die Preisübergabe.Die Idee des FörderpreisesDie öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wollen mit demFörderpreis talentierte Frauen motivieren, sich im Rahmen ihresStudiums und ihrer Forschung mit dem Bereich der audiovisuellenMedienproduktion und -distribution zu befassen. Außerdem sollentalentierten Frauen karrierefördernde Kontakte in dieöffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vermittelt werden.Der ARD/ZDF Förderpreis wird in 2019 bereits zum elften Mal anAbsolventinnen von Hochschulen und Universitäten in Deutschland,Österreich und der Schweiz verliehen. Unter dem Motto "Meine Ideeschreibt Zukunft" sind Abschlussarbeiten gesucht, die sich mitaktuellen technischen Fragestellungen aus dem Bereich deraudiovisuellen und Online-Medien befassen.Ausrichtung und Vergabe des ARD/ZDF Förderpreises »Frauen +Medientechnologie« liegen bei der ARD.ZDF medienakademie, der Fort-und Weiterbildungseinrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks inDeutschland. Der Bewerbungsstart für den kommenden Wettbewerb 2020liegt am 01. November 2019.Weitere Informationen zum Förderpreis, das Bewerberinnenportal undspezielles Pressematerial (Grafiken und Fotos) finden Sie im Internetunter www.ard-zdf-foerderpreis.deBeachten Sie auch die Social-Media-Präsenzen unter:facebook.com/ardzdffoerderpreis twitter.com/ARD_ZDF_FPPressekontakt:Bei Fragen und zur Presseakkreditierung zur Preisverleihung wendenSie sich bitte an:ARD/ZDF Förderpreis »Frauen + Medientechnologie«Monika GerberWallensteinstr. 121D-90431 NürnbergTelefon + 49 911 9619 495E-mail: info@ard-zdf-foerderpreis.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell