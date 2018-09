Wichtige Expertentipps für die Anschaffung einer modernen Feuerstätte

Frankfurt am Main (ots) - Wenn man die aktuelle Heizöl- oderGasrechnung vor Augen hat und an den letzten langen Winter mit seinernasskalten Witterung zurückdenkt, sehnt man sich schnell nach derbehaglichen Wärme eines flackernden Kaminfeuers. So werden auch indiesem Jahr etwa 300.000 Feuerstätten modernisiert oder neuerrichtet. Da die Anschaffung eines Kaminofens, Heizkamins oderKachelofens sorgfältig geplant sein sollte, hat der HKIIndustrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. die wesentlichenSchritte kurz zusammengefasst.Vor der Anschaffung: Schornsteinfeger, Kaminbauer und Vermieter zuRate ziehenErster Ansprechpartner vor der Anschaffung ist der zuständige,bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger. Er kann sagen, ob einvorhandener Schornstein für den Anschluss einer Feuerstätte geeignetist oder saniert bzw. erneuert werden muss. In Mietwohnungen istferner die schriftliche Zustimmung des Vermieters einzuholen. DieFeuerstätte sollte grundsätzlich von einem Fachbetrieb installiertwerden. Dieser hält sich an die verbindlichen Anleitungen derHersteller und beachtet die detaillierten Bestimmungen zumBrandschutz.Kamin- oder Pelletofen, Heizkamin oder Kachelofen?In Deutschland bieten rund 50 Hersteller über 1.000unterschiedliche Geräte und Varianten an. Während Kamin- undPelletöfen freistehende Einzelfeuerungen sind und schnell auf- undabgebaut werden können, handelt es sich bei Heizkaminen undKachelöfen um individuell gestaltete Anlagen, die vom Ofenbauer inHandarbeit gesetzt werden. Eine umfangreiche Liste - aufgeteilt nachden unterschiedlichen Feuerstätten - kann im Internet auf derVerbraucherseite www.ratgeber-ofen.de unter dem Stichwort"Herstellersuche" aufgerufen werden.Heizleistung ist abhängig von Raumgröße und WärmedämmungBesonders wichtig: Die Heizleistung muss an den tatsächlichenWärmebedarf angepasst sein. Dieser richtet sich nach der Größe desAufstellraumes, der zu beheizenden Wohnfläche und der Gebäudeart bzw.Wärmedämmung. Wobei folgende Richtwerte gelten: Bei einem Altbau mitmittlerem Dämmstandard rechnet man mit 1,2 kW Heizleistung pro zehnQuadratmeter Wohnfläche und bei einem Neubau mit guter Wärmedämmungmit 0,7 kW. Um diesem geringen Wärmebedarf gerecht zu werden, bietenviele Hersteller mittlerweile auch Geräte mit geringer Heizleistungan. Bei diesen regelt eine elektronische Abbrandsteuerung dasZusammenspiel von Luftzufuhr, Brennstoff und Abbrandphase, sodassauch bei einem geringen Wärmebedarf stets wenig Emissionen entstehen.Nach dem Einbau: Der Schornsteinfeger erteilt die offizielleBetriebserlaubnisIst die Feuerstätte an den Schornstein angeschlossen, überprüftder zuständige Schornsteinfeger die sichere Abführung der Abgase unddie Einhaltung sicherheitstechnischer Vorgaben wie zum Beispiel dieAbstände der Feuerstätte zu brennbaren Bauteilen oderEinrichtungsgegenständen. Ist alles in Ordnung, erteilt er dieoffizielle Betriebserlaubnis.Weitere Informationen zu Anschaffung, Einbau und Betrieb modernerFeuerstätten unter www.ratgeber-ofen.deKontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.deInternet: www.ratgeber-ofen.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell