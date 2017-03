Wichtige Daten vor dem Wochenende!

Heute wird nicht nur der St. Patrick´s Day gefeiert – sondern es stehen vor dem Wochenende noch einige für die Wall Street potenziell wichtige volkswirtschaftliche Daten an. Das könnte bestimmen, welche Tendenz Dow Jones und Nasdaq am letzten Handelstag der Woche nehmen werden. Konkret:

Die US-Kapazitätsauslastung dürfte leicht gestiegen sein

So werden laut Plan gegen 14:15 Uhr mitteleuropäischer Zeit Zahlen zur Entwicklung der Industrieproduktion der USA veröffentlicht. Zuletzt war diese auf Monatsbasis um 0,3% gesunken – für dieses Mal wird ein Anstieg von 0,2% prognostiziert.

Und dann steht die neuste Zahl zur Kapazitätsauslastung an. Dabei gilt: Je höher, desto tendenziell bullisher. Zuletzt lag die Kapazitätsauslastung bei 75,3%. Ich prognostiziere einen leichten Anstieg in den Bereich 75,5%. Es folgen Zahlen zum Verbrauchervertrauen und die CoT-Daten. Sie sehen: Vor dem Wochenende steht noch einiges an – besser im Blick behalten!

Kennen Sie schon unseren brandneuen Exklusiv-Report zum DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen.