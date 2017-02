Wichtige Begriffe der Baufinanzierung

Hamburg (ots) - Am Anfang eines jeden Bauvorhabens gilt es sichgründlich zu informieren. Dabei stoßen Interessierte schnell aufBegrifflichkeiten, die erst einmal nachgeschlagen werden müssen.Baufi24.de erklärt neun der wichtigsten Baufinanzierungsbegriffe.AnnuitätendarlehenBei einem Annuitätendarlehen handelt es sich um ein langfristigesDarlehen, welches vom Darlehensnehmer in konstanten Kreditratenzurückgezahlt wird. Die Annuität besteht aus Zins und Tilgung.Während der Laufzeit verringert sich der Zinsanteil der Rate, währendder Tilgungsanteil durch den ersparten Zinsanteil steigt.AnschlussfinanzierungDies ist die Finanzierung, die für die Zeit nach Ablauf der erstenZinsbindung oder für eine Umschuldung innerhalb der Zinsbindungaufgenommen wird. Häufig wird auch von Prolongation oder Umschuldunggesprochen.BereitstellungszinsBereitstellungszinsen sind Gebühren, die von dem Kreditinstitutauf noch nicht abgerufene Darlehensteile berechnet werden. Damitkompensiert die Bank den Verlust, der sich aus den fehlendenZinseinnahmen für den bereits zugesicherten Nettodarlehensbetragergeben. In der Regel fallen diese Gebühren erst nach einem gewissenZeitraum, der sogenannten "bereitstellungszinsfreien Zeit", an.Eigenleistung oder MuskelhypothekDie Eigenleistungen beziehen sich auf persönlicheArbeitsleistungen (Selbst-, Verwandten- und Nachbarschaftshilfe), diezur Einsparung von Handwerkerlohnkosten erbracht werden. Die Höhe derEigenleistung wird vielfach überschätzt. Risiken liegen in dem hohenZeitaufwand, der längeren Bauzeit, der teilweise unzureichendenfachlichen Qualifikation und dem Ausschluss vonGewährleistungsansprüchen.NebenkostenBeim Kauf einer Immobilie entstehen folgende Erwerbsnebenkosten:Grunderwerbsteuer (ab 3,5% je nach Bundesland), Notar- undGrundbuchgebühren (1,5%) und ggf. Maklerprovision (ab 3,48%). DieseNebenkosten dürfen bei der Kalkulation der Gesamtinvestition nichtvernachlässigt werden. Laufende Nebenkosten nach Immobilienerwerbfallen in Form der Betriebskosten/Bewirtschaftungskosten an (z.B.Straßenreinigung, Müllgebühren etc.). Sie sind bei der Ermittlung dermonatlichen Gesamtbelastung aus der Immobilie zu berücksichtigen.RestschuldZu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht getilgter(zurückgezahlter) Teil eines Darlehens. Die Höhe der jeweiligenRestschuld kann anhand eines Tilgungsplanes festgestellt werden.SondertilgungDie Sondertilgung ist die Zahlung über die vereinbarte regelmäßigeDarlehensrate hinaus. Das Wahrnehmen des Sondertilgungsrechtes führtzu einer Verkürzung der Gesamtlaufzeit oder zu einer niedrigerenregelmäßigen Darlehensrate.TilgungDie Tilgung ist die regelmäßige Zahlung zur Rückführung einesDarlehens. Die Höhe der Tilgung entscheidet über die Höhe derKreditrate und über die Gesamtlaufzeit des Darlehens.VorfälligkeitsentschädigungDie Vorfälligkeitsentschädigung ist das Entgelt für die desKreditinstituts entstehenden Verluste bei einer außerplanmäßigenRückzahlung eines Darlehens. Bei Immobilienfinanzierungen werden dieZinskonditionen für eine bestimmte Laufzeit festgeschrieben.Kreditinstitute besorgen sich die für die Herausgabe des Darlehensnotwendigen Gelder genau für diese Laufzeit. Wird das Darlehen vomVerbraucher vorzeitig zurückgezahlt, so können für dieKreditinstitute je nach Höhe der Zinskondition, Restlaufzeit undRestschuld erhebliche Verluste entstehen, die sie dann über dieBerechnung der Vorfälligkeitsentschädigung ausgleichen.Tagesaktuelle Zinsen und alle weiteren Informationen rund um dasThema Baufinanzierung finden Interessierte unter:https://www.baufi24.de/tagesaktuelle-hypothekenzinsen/.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Unternehmenskontakt:Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth,Tel. +49 (0) 800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever,Tel: +49 421 42 76 37 39, Mobil: +49 171 493 57 83,E-Mail: wh@hasencleverstrategy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell