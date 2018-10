Wibson führt Blockchain-basierten Markt für Verbraucher zum Profitieren von ihren personenbezogenen Daten ein

Argentinier, Spanien und Briten werden als erste Zugriff auf dieApp, den Markt und die Wibson-Token erhaltenGibraltar (ots/PRNewswire) - Wibson, der dezentralisierte Markt,über den Verbraucher von ihren personenbezogenen Daten profitierenkönnen, meldete heute die Einführung seiner mobilen App, Wibson-Token(Symbol WIB) und Datenplattform in Argentinien, Spanien undGroßbritannien.Wibson unterstützt Verbraucher beim Verkauf ihrerpersonenbezogenen Daten direkt an Datenkäufer, wie z. B.Technologieplattformen, Werbeagenturen, Vermarkter, Wissenschaftlerund Forscher auf dem Gebiet Daten für das Gemeinwohl. Im Wibson-Marktentscheiden Verbraucher basierend auf transparenten, marktgerechtenAngeboten, aus denen deutlich hervorgeht, welche Daten zu welchemPreis und zu welchem Zweck von welchem Käufer benötigt werden, wannund an wen sie ihre Daten verkaufen."Verbraucherdaten sind heutzutage die wertvollste Ressource derWelt", so Mat Travizano, Mitgründer und CEO von Wibson. "Über dieWibson-Plattform und -Token können Verbraucher problemlos von ihrenpersonenbezogenen Daten profitieren, die sie jeden Tag erstellen, undgleichzeitig die ausschließlichen Eigentumsrechte an diesen Datengeltend machen."Das Unternehmen erhielt u.a. bereits finanzielle Unterstützung vonDGG Capital, Kenetic Capital und Wayra, die Investitionsgesellschaftvon Telefonica."Daten sind der Treibstoff für das Wachstum der weltweit größtenUnternehmen, aber neue Modelle, wie das von Wibson, gestalten dieseMarktlandschaft zunehmend um", so Chema Alonso, Chief Data Officervon Telefonica. "Der Bereich personenbezogene Daten entwickelt sichaktuell schnell weiter und Wibson hat ein beeindruckendes Teamzusammengestellt, dessen Fokus auf einer Zukunft liegt, in derVerbraucher Kontrolle über ihre Daten verlangen."Wibson bietet Datenkäufern direkten Zugriff auf validierteauthentische Daten von Verbrauchern sowie die ausdrücklicheZustimmung zu ihrer Verwendung für vollständig transparente,marktbasierte Transaktionen. Es gibt drei Akteure im Datenmarkt vonWibson:- Datenverkäufer: Einzelpersonen, die von ihren personenbezogenenDaten in einem vertrauenswürdigen und transparenten, marktgerechtenUmfeld profitieren möchten.- Datenkäufer: Unternehmen und andere Instanzen, wie z. B.Wissenschaftler und Gemeinwohlforscher, die authentische undvalidierte Daten direkt von Verbrauchern kaufen möchten.- Notare: Organisationen, die die Authentizität und Genauigkeitpersonenbezogener Daten bestätigen und validieren können undStreitigkeiten gerecht und konsequent schlichten.Die Interaktion dieser drei Rollenträger wird durch intelligenteVerträge innerhalb des Wibson-Netzwerks geregelt, das auf derEthereum-Blockchain bereitgestellt wird.Mit Wibson bleiben die Daten von Datenverkäufern auf ihren eigenenGeräten, bis sie sich zum Verkauf entschließen. Erst dann werden ihreverschlüsselten Daten an den Käufer übertragen. Wibson selbstempfängt oder speichert niemals Verbraucherdaten auf seinen Servern.Der Wibson-Markt organisiert Transaktionen, die auf genaudefinierten, transparenten Angeboten basieren und verdeutlichen, wiedie Daten genutzt werden. Sobald eine Transaktion durch einenBlockchain-verwalteten intelligenten Vertrag bestätigt wird,empfangen die jeweiligen Personen über die mobile App eine direkte,sichere Zahlung in ihrem Wibson Token-Wallet.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen oder zumHerunterladen der App www.wibson.orgInformationen zu WibsonWibson, gegründet im Oktober 2017, hat einen dezentralisierten,Blockchain-basierten Markt für personenbezogene Daten erstellt, derEinzelpersonen die nötige Infrastruktur und finanziellen Anreizebietet, um ihre privaten Informationen, die auf Genauigkeit geprüftwerden, sicher zu verkaufen, ohne an Privatsphäre einzubüßen. Wibsonist ein Projekt des Teams, das hinter Grandata steht und einvertrauenswürdiges Daten-Ökosystem aufbauen möchte, das fürEinzelpersonen sowie für Unternehmen maximalen Wert schöpft.Pressekontakt:Kevin BlombergClarity PR for WibsonKevin@clarity.prOriginal-Content von: Wibson, übermittelt durch news aktuell