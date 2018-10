Wi-SUN startet FAN-Zertifizierungsprogramm für groß angelegte IoT-Netzwerke im Freien

Ebnet den Weg zur Beschleunigung der Interoperabilität vonIoT-EndgerätenSan Ramon, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die Wi-SUN Alliance, einglobales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen, das die Implementierungvon offenen standardbasierten Field Area Networks (FAN) und demInternet der Dinge (IoT) beschleunigen will, hat heute seinFAN-Zertifizierungsprogramm vorgestellt. Beim FAN handelt es sich umeine Kommunikationsinfrastruktur für besonders große Netzwerke. Aufdieselbe Weise wie Sie das Internet auf einem Smartphone oderComputer nutzen, ermöglicht ein Field Area Network die Verbindung vonGeräten in einem gemeinsamen Netzwerk.Die Verfügbarkeit des FAN-Zertifizierungsprogramms ist dasErgebnis der Vision, Zusammenarbeit und des Engagements einer Reihevon Wi-SUN-Mitgliedsunternehmen. Im Rahmen desZertifizierungsprogramms zertifiziert die Wi-SUN Alliance Produkteauf der Grundlage ihrer Konformität mit einem Kommunikationsprofil,das sich aus geltenden offenen Standards ableitet und seinerInteroperabilität mit anderen Wi-SUN zertifizierten Produkten.Das FAN-Zertifizierungsprogramm wird Geräte für die Nutzung durchVersorgungsunternehmen, Stadtentwickler und andere Dienstleisterzertifizieren, um große Outdoor-Netzwerke für intelligente Städte,intelligente Versorgungsunternehmen und andere IoT-Rollouts zuvereinfachen und zu unterstützen und um Kosten und Verzögerungen zureduzieren. Wi-SUN-Mitglieder planen, zertifizierte Produkte imvierten Quartal 2018 einzuführen.Proprietäre Systeme sind nicht mehr ausreichend flexibel oder sokostengünstig wie Lösungen auf Basis offener Standards und werden inwenigen Jahren an Bedeutung verlieren. Die Einhaltung des Wi-SUNFAN-Profils auf der Grundlage offener IEEE- und IETF-Standardsermöglicht es Dienstanbietern, intelligenten Städten undVersorgungsunternehmen, anpassungsfähige Multi-Service-Netzwerkebereitzustellen und wird dazu beitragen, die Interoperabilität nichtnur heute, sondern auch in den kommenden Jahren sicherzustellen."Wi-SUN ist nach wie vor Vorreiter bei der IoT-Innovation. Mit demAusbau ihrer IoT-Netzwerke erkennen Städte, Versorgungsunternehmenund die Industrie zunehmend, dass branchenweite offene Standards fürInteroperabilität und Skalierbarkeit unerlässlich sind", sagt PhilBeecher, Präsident und CEO der Wi-SUN Alliance. "DieFAN-Zertifizierung dient als Nachweis für Regierungen und dieIndustrie, dass die Produkte unserer Mitglieder diese offenenStandards erfüllen und Qualität, Interoperabilität, Sicherheit undSkalierbarkeit gewährleisten - und letztendlich Kunden einenWettbewerbsvorteil verschaffen."Die Hauptvorteile der FAN-Zertifizierung:- Bietet Versorgungsunternehmen, Städten und Dienstleisternanpassungsfähige Multi-Service-Netzwerke, die zur Gewährleistungder Interoperabilität heute und für zukünftige Generationenbeitragen.- Reduziert den Zeitaufwand für die Bewertung neuer Produkte, daVerhalten, Leistung und Interoperabilität präzise definiert sind.- Beseitigt die Sperre durch Einzelanbieter.- Fördert die Entwicklung eines globalen Netzwerks vonstandardbasierten Produkten und reduziert so das Risiko und diekostspieligen Auswirkungen von stranded Assets.Alle Wi-SUN-zertifizierten Produkte werden von einem von Wi-SUNbeauftragten externen Testlabor auf Herz und Nieren geprüft, umsicherzustellen, dass die Geräte mühelos und sicher zusammenarbeitenund eine schnelle Markteinführung möglich ist. Zertifizierte Gerätebesitzen ein digitales Zertifikat zur Authentifizierung des Zugriffsauf ein Wi-SUN FAN-Netzwerk und reduzieren so deutlich dieAnfälligkeit für Cyber-Sicherheitsbedrohungen. Im Rahmen einerseparaten Vereinbarung hat Wi-SUN GlobalSign(http://www.globalsign.com/) als Partner ausgewählt, um denMitgliedsunternehmen der Wi-SUN Alliance Dienstleistungen derZertifizierungsstelle (CA: Certificate Authority) anzubieten.Kommentare von Drittstimmen:Alex Davies, Senior Analyst, Rethink Technology Research undRedakteur von RIOT: "Offene Standards bieten einen der sicherstenWege, um die massenhafte Einführung einer Technologie zugewährleisten. Wie bei WiFi und den 3GPP-Mobilfunkprotokollen bietetdas FAN-Programm von Wi-SUN eine Vielzahl von Möglichkeiten fürGeräte- und Technologielieferanten, um die Interessen der Kunden zuwecken. Energieversorger und Netzbetreiber haben Bedenken wegen derLieferantenabhängigkeit, insbesondere aufgrund der langenLebenszyklen ihrer Systeme. Aus diesem Grund sollte Wi-SUN eineAntwort auf ihre unternehmenskritischen Probleme geben, die andereLPWAN-Optionen nicht bieten können. Es öffnet ihnen die Tür zurExpansion in andere IoT-Märkte, wobei intelligente Städte eine großeChance darstellen."Iker Urrutia, Manager, intelligente Netze, Avangrid:"IoT-Netzwerklösungen, die auf offenen Standards basieren und nachdem Wi-SUN FAN-Profil zertifiziert sind, werden entscheidend sein, umeine echte Interoperabilität für Versorgungsanwendungen wie AMI zuerreichen und die Digitalisierung des Netzes auf kostengünstige Weisezu beschleunigen."Colton Ching, Senior Vice President für Planung und Technologiebei Hawaiian Electric: "Wir sehen die Wi-SUN-Technologie mit derVerfügbarkeit des FAN-Zertifizierungsprogramms weiterhin als einenwesentlichen Faktor für groß angelegte IoT-Anwendungen auf ganzHawaii. Die Wi-SUN Alliance und ihre Mitglieder haben einen großenSchritt nach vorn getan, um herstellerübergreifende und interoperableLösungen zur Realität werden zu lassen."Verfügbarkeit der FAN-Zertifizierung:Das FAN-Zertifizierungsprogramm wurde in Zusammenarbeit mitWi-SUN-Mitgliedsunternehmen entwickelt, darunter Produktanbieter undPartner, die an Interoperabilitätsveranstaltungen teilnehmen, umNachweise für die Spezifikationen und das Zertifizierungsprüfprogrammzu liefern. Nachfolgend sind einige der Unternehmen aufgeführt, diedie Wegbereiter für die Zertifizierung waren: Analog Devices, Cisco,EPRI, Itron, Kyoto University/Nissin Systems, Landis+Gyr, ProCubed,Renesas und ROHM Europe.Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Produkte zurZertifizierung einreichen können, besuchen Sie bittehttp://www.wi-sun.org.Die Sicherstellung der Konformität eines Produkts kann komplexsein, daher ist die Wi-SUN Alliance bestrebt, Hilfestellung zuleisten und eventuelle Bedenken auszuräumen. Seien Sie beim kommendenWebinar am 16. Oktober 2018 um 8 Uhr PT mit Wi-SUN dabei.In diesemWebinar geben wir einen Überblick über die Bedeutung derZertifizierung und die Vorgehensweise, um die FAN-Zertifizierung zuerhalten. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden,finden Sie unterhttps://attendee.gotowebinar.com/register/9187903284805872385.Informationen zu Wi-SUN AllianceDie Wi-SUN Alliance ist ein globaler, gemeinnütziger Verband, dersich aus branchenführenden Unternehmen zusammensetzt. Ihre Missionbesteht darin, die weltweite Verbreitung interoperabler drahtloserLösungen für den Einsatz in intelligenten Städten, intelligentenStromnetzen und anderen Internet of Things (IoT)-Anwendungen zufördern, die offene globale Standards von Organisationen wie IEEE802,IETF, TIA, TTC und ETSI nutzen. Mit mehr als 180 Mitgliedern weltweitsteht die Mitgliedschaft in der Wi-SUN Alliance allenInteressengruppen der Branche offen. Die Wi-SUN Alliance umfasstSiliziumhersteller, Produktanbieter, Dienstleister,Versorgungsunternehmen, Universitäten, Unternehmen und Gemeindensowie lokale Regierungsorganisationen.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.wi-sun.org.Wi-SUN Alliance und das Wi-SUN Alliance-Logo sind Marken derWi-SUN Alliance.Pressekontakt:Nordamerika: Shannon MayetteWi-SUN Alliancemedia@wi-sun.orgTel: +1 (602) 882-4733oder Großbritannien: Amanda HassallPaula AverleyLouise BurkeOrigin CommunicationsWi-SUN@origincomms.comTel: +44 (0) 20 3814 2941Original-Content von: Wi-SUN Alliance, übermittelt durch news aktuell