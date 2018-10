Wi-Fi® erreicht 2018 global einen wirtschaftlichen Wert von $ 1,96 Billionen

Austin, Texas (ots/PRNewswire) -Neue Studie von Wi-Fi Alliance® projiziert für die nächsten fünfJahre eine zunehmende Bedeutung von Wi-Fi für die WirtschaftEin neuer Bericht (https://www.wi-fi.org/file/the-economic-value-of-wi-fi-a-global-view-2018-and-2023) im Auftrag der Wi-Fi Alliance®sieht den globalen wirtschaftlichen Wert von Wi-Fi® aktuell bei $1,96 Billionen und prognostiziert bis 2023 mehr als $ 3,47 Billionen.Wi-Fi hat für vier Schlüsselkategorien der Wirtschaft größtmöglicheAuswirkungen: Entwicklung alternativer Technologien zur Erweiterungder Wahlmöglichkeiten für Kunden, Schaffung innovativerGeschäftsmodelle zur Bereitstellung einzigartiger Dienstleistungen,Ausbau der Zugriffsmöglichkeiten auf Kommunikationsdienste fürFestnetz- und mobile Angebote und Ergänzung kabelgebundener undFunktechnologien zur Stärkung ihrer Effektivität. Neben derBestimmung der globalen Wirkung von Wi-Fi bewertet die Studie auchdie einzelnen Volkswirtschaften von sechs Ländern, betont denunglaublichen Wert von Wi-Fi (http://www.valueofwifi.com/) undunterstreicht die Notwendigkeit adäquater nicht lizenzierterFrequenzen, um sicherzustellen, dass Wi-Fi seine Vorteile für Kunden,Unternehmen und Volkswirtschaften auch in Zukunft bereitstellen kann.Wesentliche Erkenntnisse aus diesem Bericht sind u. a.:- Vereinigte Staaten: Wi-Fi hat heute einen wirtschaftlichen Wert von$ 499 Milliarden (bis 2023 $ 993 Milliarden)- Vereinigtes Königreich: Wi-Fi hat heute einen wirtschaftlichen Wertvon $ 54 Milliarden (bis 2023 $ 71 Milliarden)- Frankreich: Wi-Fi hat heute einen wirtschaftlichen Wert von $ 44Milliarden (bis 2023 $ 64 Milliarden)- Deutschland: Wi-Fi hat heute einen wirtschaftlichen Wert von $ 94Milliarden (bis 2023 $ 132 Milliarden)- Japan: Wi-Fi hat heute einen wirtschaftlichen Wert von $ 171Milliarden (bis 2023 $ 248 Milliarden)- Südkorea: Wi-Fi hat heute einen wirtschaftlichen Wert von $ 68Milliarden (bis 2023 $ 138 Milliarden)"Wi-Fi hat auf der ganzen Welt eine mächtige und oft unterschätzteWirkung auf Volkswirtschaften", meinte Edgar Figueroa, Präsident undCEO von Wi-Fi Alliance. "Diese Studie rückt den enormenwirtschaftlichen Vorteil von Wi-Fi ins Blickfeld und unterstreichtdie Bedeutung einer günstigen Frequenzpolitik, um sicherzustellen,dass Wi-Fi auch noch in Zukunft für viele Jahre größerewirtschaftliche und soziale Vorteile bieten kann."Verbraucher und Unternehmen verlassen sich tagtäglich in Fragenvon Konnektivität, Produktivität und kritischen Operationen aufWi-Fi, wobei jedoch der wirkliche wirtschaftliche Wert von Wi-Fiaufgrund unterschiedlicher Umgebungen für nicht lizenzierteFrequenzen schwer bestimmbar ist. Die Studie definiert denwirtschaftlichen Wert anhand der Betrachtung der greifbaren,wirtschaftlichen Vorteile, die Wi-Fi Kunden und Herstellern bietet,und des Nettobeitrags zum jeweiligen Bruttoinlandsprodukt. Weiterhinnimmt die Studie eine Schätzung vor, inwiefern die Rolle von Wi-Fisich auf die Schaffung von Arbeitsplätzen im jeweiligen Land durcheine Bewertung seiner Auswirkungen auf verschiedeneBeschäftigungskategorien auswirkt."Wi-Fi-Technologie sollte als eine der dominanten wirtschaftlichenTriebfedern des digitalen Ökosystems gesehen werden", so Dr. RaulKatz, Autor der Wi-Fi-Wirtschaftsstudie und Präsident von TelecomAdvisory Services. "Regierungen sollten die richtigen Anreizeentwickeln, um die sozialen und wirtschaftlichen Vorteile von Wi-Fizu beleben, eben auch durch die Zuweisungen ausreichender Frequenzen,um globale Engpässe zu vermeiden, und durch die Förderung des Aufbausvon Start-up-Unternehmen, die sich bei der Entwicklung vonAnwendungen auf Wi-Fi verlassen, und durch die Unterstützung vonWi-Fi-Technologie, um das Problem der Barrieren digitaler Gräbenanzugehen."Besuchen Sie bitte http://www.valueofwifi.com, um mehr zu erfahrenund den vollständigen Bericht herunterzuladen.Anmerkung zur MethodologieWi-Fi Alliance® hat eine Studie der Telecom Advisory Services(TAS) in Auftrag gegeben, die von dem Wirtschaftswissenschaftler Dr.Raul Katz durchgeführt wurde, um den wirtschaftlichen Beitrag vonWi-Fi im Jahr 2018 und prognostisch bis 2023 zu bewerten. Die Studie,die zudem den globalen Wert und die Schaffung von Arbeitsplätzenbewertet, legt ihren Schwerpunkt auf sechs Weltwirtschaften undberechnet daraus einen globalen Schätzwert. Die untersuchten Ländersind die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland,Japan und Südkorea.Über Wi-Fi Alliance®http://www.wi-fi.orgWi-Fi Alliance (http://www.wi-fi.org/)® ist das globale Netzwerk von Unternehmen, das Wi-Fi®zur Verfügung stellt. Mitglieder unseres Gemeinschaftsforums stammenaus dem gesamten Wi-Fi-Ökosystem und haben gemeinsam die Vision,jeden und alles überall zu verbinden und dabei die bestmöglicheBenutzererfahrung zu bieten. Seit 2000 hat die Wi-Fi Alliance mehrals 40.000 Wi-Fi-Zertifizierungen ausgestellt (http://www.wi-fi.org/product-finder). Das Wi-Fi CERTIFIEDSeal of Approval adelt Produkte mit bewährter Interoperabilität,Rückwärtskompatibilität und nach Branchenstandard höchstenSicherheitsanforderungen. Aktuell lenkt Wi-Fi mehr als die Hälfte desInternetverkehrs in einer ständig expandierenden Vielzahl vonAnwendungen. Wi-Fi Alliance wird auch in Zukunft bestrebt sein, dieAkzeptanz und Evolution von Wi-Fi, auf die sich tagtäglich Milliardenvon Menschen verlassen, weiter voranzutreiben.