Wi-Fi-Weltkongress Europa: Internationale Marktführer der Wi-Fi-Branche treffen sich von 6. bis 8. November in Berlin

Aarhus, Dänemark (ots/PRNewswire) -Wi-Fi ist mit Abstand die erfolgreichste Funktechnologie derGeschichte, mit der die große Mehrheit des weltweitenInternetverkehrs bewältigt wird und die auf knapp 10 MilliardenGeräten benutzt wird. Von 6. bis 8. November trifft sich die globaleWi-Fi-Branche in Berlin, um die nächste Generation derWi-Fi-Technologie sowie eine Vielzahl neuerWi-Fi-Geschäftsmöglichkeiten für Europa vorzustellen."Die Wi-Fi-Branche wächst wie nie zuvor - und sogar mit dem Einzugder 5G-Technologie werden wir einen kontinuierlichen Anstieg neuerMöglichkeiten und Wertschöpfung auf der Basis von Wi-Fi-Technologieerleben. Zu den Wichtigsten gehört derzeit die Übernahme des neuenWi-Fi-Standards der sechsten Generation namens Wi-Fi-6 sowie die EU,die 120 Millionen USD in den Ausbau tausender kostenloserWi-Fi-Netzwerke in ganz Europa investiert", erklärt Klaus Hetting,Vorsitzender und CEO von Wi-Fi NOW.Anfang dieses Monats hat eine neue Studie im Auftrag der Wi-FiAlliance ergeben, dass der globale wirtschaftliche Mehrwert derWi-Fi-Technologie 1,96 Billionen USD beträgt. Allein Deutschlandmacht einen Anteil von 94 Milliarden USD am Gesamtwert aus, so dieWi-Fi Alliance. Laut der Studie geht man davon aus, dass der globaleWert von Wi-Fi sich bis 2023 auf 3,47 Billionen USD belaufen wird."Bei Wi-Fi dreht sich alles um hohe Leistung, geringe Kosten undeine außerordentlich rasante technologische Evolution, die bei derErfüllung der Konnektivitätsanforderungen von Milliarden von Menschenauf der ganzen Welt äußerst effektiv ist. Wi-Fi hat sich außerdem zueiner Art 'Schweizer Taschenmesser' der Tools entwickelt, das beieiner Vielzahl von Anwendungsfällen einsetzen lässt, darunter IoT,Heimvernetzung, öffentliche Zugangsnetzwerke und sogar Sensorik undKognition. Innovation und Chancen gibt es überall. Wir können denUnternehmen nur empfehlen, jetzt einzusteigen", so Klaus Hetting.Im Konferenzprogramm werden Wi-Fi-Technologie und -Anwendungen zumEinsatz von Wi-Fi zuhause, in Unternehmen und für Service Providervorgestellt und diskutiert. Das Programm wird sich auch mit denEinzelheiten zu den Perspektiven der EU-Länder beschäftigen, in denendie für den Wi-Fi-Betrieb bis 6 GHz verfügbaren Funkfrequenzbändersowie neue Technologien und Möglichkeiten auf den 60 GHz-Bändernausgebaut werden.Zu den Hauptrednern bei der Veranstaltung gehören u. a. Vertretervon Wi-Fi-Alliance, der Deutschen Telekom, der EuropäischenKommission, KPN, Qualcomm, Ruckus Networks, ARRIS und CambiumNetworks.Um das vollständige Programm aufzurufen und Tickets zureservieren, siehe http://www.wifinowevents.com/europe.Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte Charlotte Jessen, Tel.+45-25341705, charlotte@wifinowevents.comOriginal-Content von: Wi-Fi NOW, übermittelt durch news aktuell