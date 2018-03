'WiWo': IBM Deutschland will Teile der Service-Sparte an Bechtle verkaufen

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Landesgesellschaft des amerikanischen IT-Konzerns IBM will laut einem Pressebericht Teile der Service-Sparte IBM Global Technology Services (GTS) an den IT-Dienstleister Bechtle verkaufen.



Dies habe IBM Deutschland an diesem Montag intern angekündigt, berichtete die "Wirtschaftswoche" am Montag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Mehrere hundert Jobs zur Software-Wartung und -Implementierung bei IBM-Unternehmenskunden sollten den Plänen zufolge bis Mitte dieses Jahres zu Bechtle wechseln.

IBM bemüht sich schon lange, die anhaltende Schwäche im Computer-Kerngeschäft mit moderneren IT-Dienstleistungen wie Cloud-Services, Daten-Analyse, künstlicher Intelligenz und Sicherheits-Software auszugleichen. In den vergangenen Jahren hatte der Konzern daher mehrfach Teile seines Hardwaregeschäfts verkauft. IBM Deutschland wollte laut "Wirtschaftswoche" den mögliche Verkauf von GTS-Teilen an Bechtle auf Anfrage bis zum frühen Abend nicht kommentieren./jsl/he