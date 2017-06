'WiWo': Deutsche Telekom will Anteile an Funktürmen bis Ende 2017 verkaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

DÜSSELDORF/BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom will laut einem Pressebericht einen Teil ihrer Funktürme bis Ende des Jahres verkaufen.



Bereits in den kommenden Monaten wolle der Dax -Konzern 49 Prozent der Anteile an seiner Tochter Deutsche Funkturm verkaufen, berichtete die "Wirtschaftswoche" (Freitag) unter Berufung auf Unternehmens- und Bankenkreise. Bis Ende des Jahres soll der Verkauf demnach abgeschlossen werden. Die Telekom schätze den Wert ihrer Funkanlagen auf bis zu 5 Milliarden Euro, hieß es weiter. Ein Telekom-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.