"Who is Who" aus Politik und Medien trifft sich beim ARD-Hauptstadttreff 2019 (FOTO)

Berlin (ots) -Rund 350 Gäste aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Medien folgten am Donnerstag(07.11.) der Einladung zum ARD-Hauptstadttreff. Patricia Schlesinger(Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg), Volker Herres (ProgrammdirektorErstes Deutsches Fernsehen) und Tina Hassel (Studioleiterin und ChefredakteurinFernsehen im ARD-Hauptstadtstudio) begrüßten auf dem ARD-blauen Teppich unteranderen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Verteidigungsministerin AnnegretKamp-Karrenbauer, Arbeitsminister Hubertus Heil und Justizministerin ChristineLambrecht.In seiner Begrüßungsrede hob Volker Herres die Rolle von Politik und Medien imdemokratischen Willensbildungsprozess hervor: "Die gemeinsame Verantwortung vonPolitik und Medien ist es, die richtigen, die wichtigen Themen aufzugreifen,Fragen zu stellen und Lösungsmöglichkeiten kompetent zu wägen. GesellschaftlicheInteressen und Konflikte klar zu benennen. Auszusprechen, was ist. PolitischeDifferenzen zu thematisieren, ohne dass gleich die Moralkeule geschwungen oderdas Gegenüber diffamiert wird. Aber auch ohne gesinnungshygienisch bereinigteSpreche als Wirklichkeitsfilter." Ohne eine funktionierende, die Segmentierungund Spaltung der Gesellschaft übergreifende Öffentlichkeit komme keineDemokratie zurecht.Zu den Gästen des ARD-Hauptstadttreffs zählten auch die Bundesministerinnen und-minister Julia Klöckner (Ernährung und Landwirtschaft), Anja Karliczek (Bildungund Forschung) und Gerd Müller (Zusammenarbeit und Entwicklung) sowie dieMinisterpräsidentin Malu Dreyer und ihre Amtskollegen Volker Bouffier und ArminLaschet.