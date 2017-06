Münster (ots) -Das Kunstmuseum Pablo Picasso Münster präsentiert in derAusstellung "Von Christo bis Kiefer - Die Collection Lambert,Avignon" (02.06.-01.10.2017) rund 100 zeitgenössische Kunstwerke ausder Sammlung des Franzosen Yvon Lambert. Mit 40 internationalenKünstlern, darunter Christo, Sol LeWitt, Bruce Nauman, JulianSchnabel, Cy Twombly, Anselm Kiefer uva. gilt die Kollektion als eineder herausragendsten zeitgenössischen Kunstsammlungen Europas. DasPicasso-Museum zeigt sie erstmalig in Deutschland."Yvon Lambert war Visionär und Talententdecker", sagtMuseumsleiter Prof. Dr. Markus Müller. "Er hat Brücken zwischen deramerikanischen und europäischen Kunst gebaut. Mit traumwandlerischerSicherheit hat er das Potenzial gehoben, das in vielen jungenKünstlern steckte. Dass er uns als erstem deutschen Museum dieGelegenheit gibt, seine Schätze zu präsentieren, ist ein großerVertrauensbeweis, den es mit der Ausstellung einzulösen gilt."Yvon Lambert stammt aus dem südfranzösischen Vence. Mit 14 Jahrenkaufte der junge Lambert sein erstes Kunstwerk und bezeugte hiermitsehr früh seine Leidenschaft für die Kunst. Später war er der ersteeuropäische Galerist, der Werke von Cy Twombly präsentierte undKunstrichtungen wie Minimal Art, Land Art und Konzeptkunst in Europabekannt gemacht hat. In den 1980er Jahren wandte er sich neuerenTendenzen der Figuration mit Künstlern wie Jean-Michel Basquiat,Miguel Barceló und Anselm Kiefer zu. In den 1990er Jahren rückte dannauch die Foto- und Video-Kunst mit Namen wie Nan Goldin und DouglasGordon in den Vordergrund seines Interesses.Aus seiner umfangreichen Sammlung, aus der er 2012 556 Werke demfranzösischen Staat vermachte, sind im Picasso-Museum großformatigeGemälde, Skulpturen, Fotografien, Zeichnungen, Video- undSoundinstallationen ausgestellt.Die Ausstellung präsentiert die verschiedenen künstlerischenPositionen der Kollektion unter sechs Themenaspekten: Den Besuchererwarten neben Themen wie "Kunst und Literatur" und "Leben und Tod"auch Räume mit den Titeln "Mythologie und Archäologie des Wissens"und "Neue Figuration". Hiermit folgt sie der sammlerischen LogikLamberts, der nicht einfach einen musealen Kanon der Kunst des 20.und 21. Jahrhunderts zusammentragen wollte. Vielmehr behielt er Werkeseiner Galerie für sich, wenn sie ihm gefielen, sammelte aber auchKünstler, die er nicht in seiner Galerie vertrat. Dem eigenenBekunden nach wünschte er sich oftmals, dass die Kunstwerke nichtverkauft würden, um sie behalten zu können.Unverkennbar schlägt die Ausstellung die Brücke zu vielenKünstlern, die bereits an den Skulptur Projekten der vergangenenJahrzehnte teilgenommen haben, darunter Carl Andre, Douglas Gordon,Jenny Holzer, Sol LeWitt, Richard Long und Bruce Nauman. "Mit demWerk "Pure Consciousness" des japanischen Künstlers On Kawara machendie Skulptur Projekte diesen Sommer offiziell Station imPicasso-Museum", erklärt Ann-Katrin Hahn, die das "Satellitenprojekt"als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Picasso-Museums begleitete.Pressekontakt:Birthe SarrazinPressesprecherinKunstmuseum Pablo Picasso MünsterTel. +49 251 / 41 44 7 13b.sarrazin@picassomuseum.dewww.kunstmuseum-picasso-muenster.deOriginal-Content von: Kunstmuseum Pablo Picasso M?nster, übermittelt durch news aktuell