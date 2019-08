Whiting Petroleum: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Am 15.08.2019, 01:40 Uhr notiert die Aktie Whiting Petroleum an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 8.6 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Whiting Petroleum einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Whiting Petroleum jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Whiting Petroleum ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,03 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 77,16 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Whiting Petroleum auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Whiting Petroleum sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Sell" angemessen bewertet.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Whiting Petroleum-Aktie abgegeben. Davon waren 10 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Whiting Petroleum-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Whiting Petroleum aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 37,64 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 306 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (9,27 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Whiting Petroleum somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.