Whiting Petroleum: Aktienanalyse vom 09.07.2018

Der Whiting Petroleum-Schlusskurs wurde am 06.07.2018 an der Heimatbörse New York mit 52,28 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Unser Analystenteam hat Whiting Petroleum auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 28 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Whiting Petroleum-Aktie sind 12 Einstufungen "Buy", 15 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 37,88 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (52,28 USD) ausgehend um -27,55 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Whiting Petroleum von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Whiting Petroleum heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 62,92 Punkten, zeigt also an, dass Whiting Petroleum weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Whiting Petroleum weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,23), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das Whiting Petroleum-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an neun Tagen im positiven Bereich, während an vier Tagen eine negative Diskussion überwog. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Whiting Petroleum diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.