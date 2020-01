Whitepaper zur Entwicklung eines eigenen Brand Sounds / Radiozentrale und International Sound Awards stellen Audio Branding Guide vor (FOTO)

Berlin (ots) - Audio wird für ein effektives Marketing und einen ganzheitlichenMarkenauftritt wichtiger denn je. Ein akustisches Alleinstellungsmerkmal ist fürdie auditive Wiedererkennbarkeit von Marken auf den diversen Kanälen in Zukunftein entscheidendes Kriterium für Erfolg. Aber was genau verbirgt sich hinter demBegriff Audio Branding? Was muss beachtet werden beim Briefing, wie lange dauertein Entwicklungsprozess, was ist schon vorhanden, was wird noch benötigt und wofängt man eigentlich an? Das Whitepaper skizziert die wichtigsten Schritte beider Entwicklung eines Audio Brandings und ist als Guideline für die auditiveJourney einer Marke zu verstehen. Somit gibt die Radiozentrale Werbungtreibendenund Agenturen Informationen und spezielle Tools an die Hand, um Audio soeffektiv wie möglich einzusetzen. Das Whitepaper zeigt, welches Potenzial AudioBranding für Marken hat, wie sich unterschiedliche hörbare Markenelementezusammensetzen, was ein gutes Briefing für eine Audio Branding Agenturbeinhalten muss und welcher Prozess sich von der Ideenfindung bis zurImplementierung anschließt."Die Bedeutung von Audio nimmt weiter zu. Sei es für die Konsumenten, welche dieauditive Vielfalt mehr denn je in ihren Alltag integrieren, oder für Marken, diein einer visuell reizüberfluteten Welt Gehör finden und ihre Botschaften adäquatvermitteln wollen", erläutert Grit Leithäuser, Geschäftsführerin derRadiozentrale. "Wir hören in diesem Kontext immer wieder, dass Unternehmen undMarketingverantwortliche den Brand Sound als unverzichtbare Dimension derCustomer Experience ansehen, aber auch nicht genau wissen, wie und wo sieanfangen sollen. Dieses Whitepaper ist genau dafür konzipiert worden. Es ist dieGuideline von der Idee bis zur Umsetzung, um den auditiven Markenauftritterfolgreich zu gestalten."Das Potenzial von Audio Branding für eine Marke ist ebenso Bestandteil desWhitepapers wie der Audio Branding Prozess mit seinen klassischen vier Phasender Analyse, Konzeption, Produktion und Implementierung. Auch das fortlaufendeManagement der Anwendung und die kontinuierliche Weiterentwicklung werden alswichtiger Schritt für eine erfolgreiche Umsetzung erläutert."Was ist eigentlich Audio Branding? Mit dieser Frage sehe ich mich in meinemArbeitsalltag allzu oft konfrontiert. In vielen Gesprächen merke ich, dass dieWichtigkeit bei vielen Kunden sehr präsent ist und einige dazugehörigenBestandteile auch aufgegriffen werden, aber meistens nicht ganz klar ist, wassich alles hinter dem großen Begriff Audio Branding genau verbirgt", sagt derAutor des Whitepapers, Dr. Cornelius Ringe, Initiator der Audio Branding Academysowie geschäftsführender Gesellschafter der Sound Agentur WESOUND. "Mit diesemWhitepaper wollen wir Schritt für Schritt zeigen, was für Marken mit einemkonsistenten auditiven Markenauftritt alles möglich ist. Denn Kunden hörenvielleicht keine Strategie, aber sie hören auf jeden Fall, wenn es keine gibt."Link zum Whitepaper: http://bit.ly/audiobrandingguideÜber die RadiozentraleDie Gattungsinitiative Radiozentrale versteht sich als gemeinsame Plattformöffentlich-rechtlicher und privater Radiostationen sowie der gattungsnahenUnternehmen der Radioindustrie. Die Radiozentrale hat sich die Positionierungdes Mediums Hörfunk sowie die umfassende Information über das (Werbe-)MediumRadio zum Ziel gesetzt. Mehr Infos: www.radiozentrale.deÜber die International Sound AwardsDie International Sound Awards wurden 2017 von der Audio Branding Academy insLeben gerufen. Ausgezeichnet werden smarte, innovative und sinnvolle SoundKonzepte und Sound Lösungen, um der Bedeutung von Musik, Klang und Stille mehrAufmerksamkeit zu schenken. Das Motto: #MakeTheWorldSoundBetter. DieInternational Sound Awards finden jährlich in Kooperation mit dem ReeperbahnFestival in Hamburg statt. Mehr Infos:https://www.international-sound-awards.comPressekontakt:RadiozentraleDr. Matthias HoffmannLeiter Kommunikation & ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: matthias.hoffmann@radiozentrale.deTel.: 030 / 325 121 63Fax: 030 / 325 121 69www.radiozentrale.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59030/4505325OTS: RADIOZENTRALE GmbHOriginal-Content von: RADIOZENTRALE GmbH, übermittelt durch news aktuell