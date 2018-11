Whitepaper: Sicherheit für sensible Daten im Health-Bereich mit Francotyp-Postalia

Berlin (ots) - Die Digitalisierung im Gesundheitswesen birgtgroßes Einsparpotenzial. Francotyp-Postalia (FP) sorgt mit ihrensicheren Signaturlösungen für einen effizientenDigitalisierungsprozess. In ihrem aktuellen Whitepaper zeigt FP dieverschiedenen Einsatzmöglichkeiten auf.Ob Patientenaufnahme, Arztbriefschreibung oder Verwaltung - durchdie Digitalisierung lassen sich im Gesundheitswesen die Kosten starksenken. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie (1) derUnternehmensberatung McKinsey könnten im deutschen Gesundheitswesenjedes Jahr durch den Einsatz digitaler Technologien bis zu 34Milliarden Euro gespart werden - rund 9 Prozent der gesamtenjährlichen Gesundheitsausgaben. Der größte Anteil desEinsparpotenzials mit 9 Milliarden Euro entfällt dabei auf dieelektronische Patientenakte. Am meisten profitieren laut der StudieÄrzte und Krankenhäuser mit rund 70 Prozent der Einsparungen von derDigitalisierung - und nicht die Krankenkassen, wie häufig angenommen.Herausforderungen der Digitalisierung im GesundheitswesenBei der Digitalisierung von Klinikprozessen müssen zahlreicheVorgaben beachtet werden wie beispielsweise das Gesetz für sicheredigitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen(E-Health-Gesetz). Eine besondere Herausforderung für dieKrankenhäuser ist es deshalb, sensible Daten rechts- undrevisionssicher zu verwalten, zu übermitteln und zu archivieren. FP,Experte für sicheres Mailbusiness und sichere digitaleKommunikationsprozesse, bietet ein umfassendes Produktsortiment zurAbsicherung elektronischer Dokumente und zur rechtssicherenKommunikation.Von Patientenaufnahme bis Arztbrief: Auf Nummer sicher mit FPMit ihren Signaturprodukten AutoSigner, OfficeSigner und FP Signsowie der firmeneigenen Langzeitarchivierungslösung HashSafeunterstützt FP Kliniken in vielen Bereichen bei einem effizientenDigitalisierungsprozess. Beispielsweise fallen bereits bei derAufnahme eines Patienten häufig mehr als 25 Seiten Papier an, zudemliegen die Aufbewahrungsfristen der Patientenakten bei bis zu 30Jahren - die Folge sind überfüllte Klinikarchive. Mithilfe derSignaturlösungen OfficeSigner, AutoSigner oder FP Sign könnenKlinikmitarbeiter die Print-Dokumente der Patientenaufnahme nach demScannen unkompliziert rechtssicher signieren und anschließend digitalarchivieren. Die originalen Print-Dokumente behält der Patient.FP Sign eignet sich außerdem für den elektronischen Austausch vonvertraulichen Dokumenten. Beispielweise kann der Arztbrief mit FPSign sicher und verschlüsselt an den Hausarzt gesendet werden. Dasspart den zeitaufwendigen Postversand. Und auch bei der sicherenLangzeitarchivierung mit Signaturerhaltung hat FP mit HashSafe diepassende Lösung parat: Vor Ablauf der Signaturen, die nur einenbestimmten Zeitraum gültig sind, berechnet HashSafe alle notwendigenHashwerte neu und sichert sie mit einem einzigen, mit neuerGültigkeit versehenen Zeitstempel pro Archiv-Jahr.Aktuelles Whitepaper zeigt Einsatzmöglichkeiten auf"Die Digitalisierung im Gesundheitswesen bietet geradeKrankenhäusern viele Vorteile. Sie sichert deren Wirtschaftlichkeitund Zukunftsfähigkeit, führt zu einer effizienteren Verwaltung unddazu, dass mehr Zeit für den Patienten bleibt. Für uns eröffnet siedie Chance, neue Märkte zu erschließen und uns so breiteraufzustellen. Die Entwicklung von neuen Lösungen wie FP Sign ist Teilunserer Wachstumsstrategie. Mit ihr richten wir Konzern undProduktportfolios zunehmend digitaler aus", sagt Rüdiger AndreasGünther, CEO und CFO der Francotyp-Postalia Holding AG.In ihrem aktuellen Whitepaper "Digitale Unterschriften imKlinikalltag" stellt FP weitere Anwendungsbeispiele derSignaturlösungen vor und zeigt auf, wie diese dabei helfen können,die Digitalisierung der Klinikprozesse effizient, wirtschaftlich undrechtssicher zu gestalten.Das Whitepaper kann unter http://ots.de/vg2RQS kostenlosheruntergeladen werden.(1) McKinsey "Digitalisierung im Gesundheitswesen":http://ots.de/a3JHKrÜber Francotyp-PostaliaDer international agierende börsennotierte FP-Konzern mitHauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business undsichere digitale Kommunikationsprozesse. 