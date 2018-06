Whitecap: Aktienanalyse vom 28.06.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Whitecap unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Exploration & Produktion". Die Whitecap-Aktie notierte am 27.06.2018 mit 9,06 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unsere Analysten haben Whitecap nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Whitecap in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 1 Sell- und 4 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine "Buy" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

2. Fundamental: Die Aktie von Whitecap gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 44,61 insgesamt 33 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Oil, Gas & Coal", der 66,71 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Whitecap schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,69 % und somit 1,33 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,02 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".