White Square Capital: GameStop-Leerverkäufer macht dicht!

GameStop Corp. (NYSE:GME) Leerverkäufer White Square Capital schließt, nachdem es große Verluste während des Handelsrausches Anfang des Jahres erlitten hat, berichtete die Financial Times.

Was geschah

White Square Capital sagte Berichten zufolge in einem Brief an die Investoren, dass es plant, seinen Hauptfonds zu schließen und das Kapital an die Investoren in diesem Monat zurückzugeben, nachdem es sein Geschäftsmodell überprüft hat.

