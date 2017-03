White Pearl Mountain Days - BILD

Die wertvollsten Tage im SchneeSaalbach (ots) - Vom 17. März - 02. April 2017 wird derSonnenskilauf auf 270 km top präparierten Pisten im SkicircusSaalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn zelebriert. DasFirnskifahren bei Sonne, Neuschnee und frühlingshaften Temperaturenwird umrahmt von kulinarischen Erlebnissen und musikalischenHighlights. Lässiger geht nicht!Zwtl.: Zwei Wochen lang: Sonnenskilauf, kulinarische Erlebnisseund Top-Acts in atemberaubenden AmbienteSound, Kulinarik, Frühlingsskilauf, Alpine- und Healthy Lifestyle- das sind die Themenschwerpunkte, die inmitten einer atemberaubendenNaturlandschaft in den Fokus rücken. Während der White Pearl MountainDays vom 17. März - 02. April 2017 wird der Skicircus SaalbachHinterglemm Leogang Fieberbrunn zum absoluten Lifestyle-Hotspot inden Alpen und ein Muss für jede Genießerin bzw. jeden Genießer.Gäste der WPMD können auf 270 top präparierten Pistenkilometerndas Sonnenskifahren zelebrieren, mit der Frühlingssonne um die Wettestrahlen und sich über das traumhafte Wetter erfreuen.Die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres auf der Haut zuspüren, die leichte Brise im Gesicht zu fühlen, durchzuatmen,abzuschalten und einfach diesen einen Moment der Ruhe undVollkommenheit genießen - das alles kann während dieser Tage imSkicircus erlebt werden. Zwischen dem Firnskifahren und dem imLiegestuhl am Sonnendeck Pausieren, soll reine Lebensfreude stehen -das Gefühl frei und unbeschwert dem Leben zu frönen. Denn: Esherrschen perfekte Voraussetzungen für die wertvollsten Tage imSchnee, für die White Pearl Mountain Days!Firnskifahren bedeutet eine stabile Schneedecke und griffigePisten. Es hat geschneit - aktuell messen die Bergpisten zusätzlich30 cm Neuschnee und liefern somit beste Voraussetzungen!Zwtl.: Kulinarisches Rahmenprogramm - Brunch Time, High Noon oderSun DownerDas Programm lässt für Fans des Skifahrens kombiniert mitChill-out Time vom Feinsten keine Wünsche offen.Brunch: Brunchen am Berg wird mit den definiertenThemenschwerpunkten versehen - man darf sich u.a. auf HealthyBreakfast am Berg, Weißwurstfrühstück oder Alm Frühstück freuen.High Noon: Während der Mittagszeit haben sich die teilnehmendenHütten jeweils für die Gäste ein "Special Menu" einfallen lassen.Sundowner: Vor atemberaubender Kulisse können die letztenSonnenstrahlen des Tages genossen werden. Durch eine letzte Abfahrtins Tal gelangen die Gäste dann zu den verschiedenen Locations.Feiern und gefeiert werden, das steht hier im Vordergrund - dieBesucher sind eingeladen die Nacht zum Tag zu machen.Zwtl.: Eröffnungs-Wochenende vom 17.03. bis 19.03.2017Am Freitag, den 17.03.2017, findet das PRE-OPENING im Schwarzacherin Hinterglemm statt - LIVE mit dabei GRAHAM CANDY aus Neuseeland.WPMD OPENING DAY am Samstag, den 18.03.2017: Als Start in den Tagwird morgens Yoga auf der Terrasse der Luis Alm angeboten, ab 12.00Uhr treten verschiedene Djs auf, allen voran DJ CLAPTONE. Der Mannmit der goldenen Maske wird unterstützt durch weitere Künstler mitLive-Violine, Saxophon uvm.Ab 22.00 Uhr wird in der Taverne, einem coolen Club im Herzen vonSaalbach, mit DJ ENO C die Nacht zum Tag gemacht. Die gebürtigeHolländerin reiste als erfolgreiches Model um die Welt und etabliertesich als Liebling in der internationalen Hausszene.Um nach einer tollen Nacht wieder die innere Ruhe zu finden, wirdauch an diesem Tag morgens Yoga angeboten. Der Nassau Beach Clubpräsentiert auf der Hendlfischerei den französischen DJ DAVID CROPSund Supporting Live-Acts.Mehr zu den White Pearl Mountain Days und dem Rahmenprogrammfinden Sie unter: [www.saalbach.com] (http://www.saalbach.com)[www.wpmdays.at] (http://www.saalbach.com)[https://www.facebook.com/wpmdays/](https://www.facebook.com/wpmdays/)Auf Anfrage erhalten Sie sehr gerne Bildmaterial undausführlichere Informationen über Rahmenprogramm, DJs, Locations etc.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang FieberbrunnStefanie MayrPresse & PRTel.: +43 6541 6800 115s.mayr@saalbach.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19569/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, übermittelt durch news aktuell