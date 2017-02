White Paper stellt Open API-Überlebensratgeber für Banken bereit

New York (ots/PRNewswire) -DH Corporation (http://www.dh.com/) (TSX: DH) ("D+H"), einführender Anbieter von Technologielösungen für Finanzinstitutionenweltweit, gab heute ein White Paper für Banken heraus, die dieEinflüsse und Möglichkeiten von Open-APIs (Open ApplicationProgramming Interfaces) auf deren Zahlungsgeschäfte prüfen.Das Papier mit dem Titel "Open APIs: A Survival Guide for Banks"erkundet die treibenden Kräfte hinter der Open-API-Bewegung inklusiveder Verbreitung neuer Sofortzahlungssysteme, Bestimmungen wie PSD2,und dem Aufstieg der FinTech-Serviceanbieter. Durch Beispiele aus demechten Leben wird gezeigt, wie Finanzinstitutionen weltweit auf OpenAPI basierende Initiativen anwenden und davon profitieren. DieBalance zwischen Überlegungen zur Markteinführung mit den Realitätenvon veralteten Technologieumgebungen gibt auch einen umfangreichenPlan für Banken vor, die eine Strategie zur Umsetzung für Open APIverfolgen."Open APIs sind wichtig, um die miteinander verbundenen Ökosystemezu verbinden, die die Zukunft von Bank- und Zahlungsdienstenbestimmen, und wird als Katalyst für Innovationen dienen", erklärteVeejay Jadhaw, Chief Technology Officer, Global Payments Solutions,D+H. "Durch einen strategischen Ansatz bei der Entscheidung, ob -oder besser wie - Open APIs begrüßt werden sollen, kann eine Bankihre zukünftige Ausrichtung und Strategie klären und auch ihregewünschte Wettbewerbsposition in der Branche sichern."Für eine Kopie von Open APIs: A Survival Guide For Banks besuchenSie: http://www.dh.com/resources/white-papers/open-apis-survival-guide-banksInformationen zu D+H (http://www.dh.com/)D+H (TSX: DH) ist ein führender Anbieter von Finanztechnologie,auf den sich Geldhäuser der ganzen Welt täglich für Wachstum undErfolg verlassen. Unsere Lösungen rund um weltweite Zahlungen,Darlehen und Finanzen werden von beinahe 8.000 Banken,Darlehensgebern, Regionalbanken, Kreditgenossenschaften, Behörden undUnternehmen genutzt. D+H hat seinen Firmensitz im kanadischen Torontound beschäftigt weltweit über 5.500 Mitarbeiter, die sich inPartnerschaften mit Kunden engagieren, um zukunftsorientierteLösungen für deren Anforderungen zu entwickeln. Mit Jahresumsätzenvon über 1,5 Milliarden CAD gehört D+H laut IDC Financial InsightsFinTech-Ranking und American Bankers FinTech Forward-Rankings zu denwichtigsten Finanztechnik-Unternehmen der Welt. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte dh.com.Patrick Kilhaney, Public & Analyst Relations Manager, GlobalPayments Solutions, D+H, +1 917 286 1053, patrick.kilhaney@dh.com;Anthony Gerstein, Leiter von Investor Relations, +1 212 331 3937,anthony.gerstein@dh.com; Cognito, +1 646 395 6304,dh@cognitomedia.comOriginal-Content von: DH Corporation, übermittelt durch news aktuell