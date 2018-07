WhiteHorse Finance: Aktienanalyse vom 10.07.2018

Per 06.07.2018 wird für die Aktie WhiteHorse Finance am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 14,51 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Asset Management & Custody Banken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir WhiteHorse Finance einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob WhiteHorse Finance jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an fünf Tagen im negativen Bereich lag, gab es keine positive Diskussion in letzter Zeit. Die Anleger waren an sechs Tagen größtenteils neutral eingestellt. Es sind meist ebenfalls negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um WhiteHorse Finance diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von WhiteHorse Finance investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 9,79 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Asset Management einen Mehrertrag in Höhe von 4,86 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. WhiteHorse Finance liegt mit einem Wert von 10,29 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 71 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Asset Management" von 35,79. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".