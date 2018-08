Whitbread: Hoch bewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Whitbread":

An der Börse London notiert die Aktie Whitbread am 28.08.2018, 03:03 Uhr, mit dem Kurs von 3995,67 GBP. Die Aktie der Whitbread wird dem Segment "Restaurants" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Whitbread entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,67 ist die Aktie von Whitbread auf Basis der heutigen Notierungen 79 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" (81,25) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Whitbread-Aktie ein Durchschnitt von 3937,97 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3997 GBP (+1,5 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (3972,04 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,63 Prozent Abweichung). Die Whitbread-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Whitbread erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Whitbread-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 8 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (4334,62 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 8,45 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 3997 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Whitbread eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.