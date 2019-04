Whitbread: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Whitbread":

Am 12.04.2019, 22:42 Uhr notiert die Aktie Whitbread an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 48,79 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Restaurants".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Whitbread einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Whitbread jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Whitbread sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 8 Buc, 9 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Whitbread aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Whitbread. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 5054,17 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 4,53 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 4835 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Whitbread weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,04 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 2,84 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,8 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Whitbread mit einem Wert von 25,19 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 55,75 , womit sich ein Abstand von 55 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.