Die Whiskyfass-Experten von Spiritfilled bringen eine Serie unabhängiger Einzelfass-Whiskys auf den Markt: Mythical Beast

London (ots/PRNewswire) - Whisky-Fass-Experten Spiritfilled (https://www.spiritfilled.co.uk/) sind ständig auf der Suche nach den besten und einzigartigsten Fässern auf dem Markt. Sie haben nun ihre eigene Serie unabhängiger Abfüllungen auf den Markt gebracht: Mythical Beasts. In dieser Serie werden die besten Single-Cask-Whiskys in Verbindung mit exquisiten Kunstwerken präsentiert. Die erste Veröffentlichung der Serie ist ein 12 Jahre alter Caol Ila, der in einem Pedro Ximenez-Sherry-Fass abgefüllt wurde.Mythical Beasts Caol Ila ist ein 12 Jahre alter Islay-Whisky. Spiritfilled hat diesen Single Malt zum Finishing in ein Pedro Ximinez Sherry-Fass umgefüllt. Pedro Ximinez ist ein intensiver, süßer, dunkler Sherry, der den Caol Ila gut ergänzt. Das PX-Fass wurde einem speziellen Verfahren namens New Era Of Cask (NEOC) unterzogen. Dieses hochmoderne Verfahren bringt den vollen Geschmack des Sherryfasses in den Whisky ein. Es wurden 260 Flaschen mit einer Fassstärke von 56,3 % ABV hergestellt. Der Whisky hat eine natürliche Farbe und wird ohne Kältefiltration abgefüllt.Dieser köstliche Scotch verbindet klassische Islay-Noten mit dem besten PX-Profil. Ian Wisniewski, Spirituosenautor und Rundfunksprecher, liefert diese Verkostungsnotizen:- Nase: Anfangs erdig. Schwarze Oliven in Salzlake, gefolgt von Noten von verbranntem Toast, Grill und Asphalt. Karamell und Toffee-Äpfel sorgen für den Reichtum, während Paranüsse die Ränder abrunden.- Gaumen: Sanftes, nachgiebiges Mundgefühl, wie Seide, die sich über die Zunge legt. Am Gaumen zeigen sich Röst- und Grillnoten. Während sich die Grillnoten intensivieren, erscheinen saftige Zitrusnoten in der Kopfnote. Diese setzen sich mit cremiger Vanille und Karamell fort. Es gibt eine Basisschicht aus trockener Eiche und Digestive.- Finish: Trockenheit und Röstaromen gehen in Grillnoten über. Es folgen leichte Malzigkeit und Eiche, und schließlich fruchtige Süße.Das in der ersten Ausgabe der Serie vorkommende Mythical Beast ist das Qilin. Das Qilin verbindet die Essenz Schottlands mit dem Geist Asiens. In Form eines Pferdes galoppiert es durch die wilden Wälder des Ostens. Mit seinem majestätischen Horn und einem Kranz aus göttlichen Flammen spiegelt es das Einhorn, das Symbol Schottlands, wider. Das Qilin steht für Weisheit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Legende besagt, dass alle, die mit dem Qilin kommunizieren, von seinem wohlwollenden Geist belohnt werden und Glück und Wohlstand finden. Das charakterstarke Qilin bringt Elemente der antiken Mythologie in die moderne Zeit.Russell Spratley, Direktor, sagte: "Wir sind stolz darauf, die besten Fässer für unsere Kunden zu finden. Manchmal, wenn wir auf der Suche nach Edelsteinen sind, finden wir etwas, in das wir uns verlieben. Wir freuen uns, unsere neuen unabhängigen Abfüllungen auf den Markt zu bringen, und wir können es kaum erwarten, diese seltenen Fässer mit anderen Whisky-Liebhabern zu teilen.Russell fügt hinzu: "Das 'New Era Of Cask'-Verfahren, das wir für diese Veröffentlichung verwendet haben, hat das volle Geschmacksprofil des PX-Fasses in den Whisky gebracht. Wir sind das erste Unternehmen, das dieses Verfahren für Scotch Whisky anwendet. Bei diesem fantastischen Ergebnis wird es sicher nicht das letzte Mal gewesen sein!"Spiritfilled's Mythical Beasts Caol Ila ist auf spiritfilled.co.ukzu kaufen. 23 Der Preis beträgt 85 GBP pro 700-ml-Flasche, solange der Vorrat reicht.KONTAKTRussell Spratley: russell@spiritfilled.co.uk or 07894 075842Website: spiritfilled.co.ukSoziale Medien: @spiritfilledltdFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1606180/Mythical_Beasts.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1606179/Spiritfilled_Ltd_Logo.jpgOriginal-Content von: Spiritfilled Ltd, übermittelt durch news aktuell