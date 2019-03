Whisky-Hochburg Nürnberg: Ausgezeichneter Whisky in historischen Gemäuern (FOTO)

Finanztrends Video zu



--------------------------------------------------------------Whisky aus Nürnberghttp://ots.de/8t1df0--------------------------------------------------------------Nürnberg (ots) -Am 2. und 3. März 2019 treffen sich Whisky-Liebhaber undDestillerien aus aller Welt bei der Whisk(e)y-Messe "The Village" inNürnberg. Pünktlich zum Messebeginn ist Nürnbergs Whisky-Szene umzwei Attraktionen reicher: In den Kasematten der NürnbergerStadtmauer reift im neuen Whisky-Zolllager von AYRER's Deutschlandsbester Whisky und lockt mit "Whisky-Sundays". An gleicher Stellebetreibt Oliver Kirschner vom "Gelben Haus" seine neue Whisky- undSpirituosen-Schule.Nürnbergs mittelalterliche Stadtmauer, die die historischeAltstadt auf einer Länge von fünf Kilometern umschließt, beherbergtviele Geheimnisse. In der Neutormauer 3a haben Reinhard Engel von derHausbrauerei Altstadthof und AYRER's Destille, und Oliver Kirschner,Besitzer der Bar "Gelbes Haus", den idealen Ort für Whiskey-Lager und-schule gefunden und entsprechend saniert.Ab April 2019 öffnet Reinhard Engel diesen verborgenen Ort fürBesucher und lädt ein Mal im Monat beim "Whisky-Sunday" zu einerGenusstour mit Tasting ein. Interessierte erhalten einen Einblick indie Geheimnisse der Fassreifung sowie die Besonderheiten des Finishs,der Nachreifung, in verschiedenen Sherry-, Bourbon- undPortwein-Fässern. In der nahe gelegenen Whisky-Brennerei erfahren dieTeilnehmer mehr über die ökologischen Rohstoffe, darunter ein rotesSpezialmalz, die zur Herstellung des Whiskys verwendet werden. DasTasting der hauseigenen sowie fränkischen und internationalen Sortenerfolgt in der neu renovierten ProBIERBoutique des Altstadthofes.Seit 1984 betreibt Reinhard Engel die Hausbrauerei Altstadthof undstellt gemeinsam mit Sohn Max Engel handwerkliche Brauspezialitäten,wie das berühmte Nürnberger Stadtbier, ein Rotbier, nachBio-Standards her. Seit 2005 produziert Familie Engel in der AYRER'sWhisky-Destille unter anderem den ersten Organic Single Malt WhiskyDeutschlands, der 2015 als bester deutscher Single Malt Whiskyausgezeichnet wurde.Oliver Kirschner, der in der gehobenen deutschen Bar-Szene durchseine Whisky-Vorträge sowie die Mitgliedschaft in Jurys undFachgremien als Whisky-Mann bekannt ist, betreibt seit über 30 Jahrendie Bar "Gelbes Haus", eine der Top-Adressen der Stadt. Da dieNachfrage nach Whisky-Kursen für Jedermann bereits seit Jahren größerwurde, hat er nun direkt neben dem Zolllager seine eigene Whisky- undSpirituosen-Schule etabliert. In den historischen Räumen gibt das"Gelbe Haus" regelmäßig in Seminaren zu den Themen Whisky, Gin undRum sein Wissen zur Herstellung und Geschichte sowie die Kunst desNosings und Tastings weiter.Nürnbergs Whisky-SzeneAlljährlich trifft sich zur Whisk(e)y-Messe "The Village",parallel zur Freizeit Messe Nürnberg, die europäische Whisky-Szene imMessezentrum Nürnberg. Whisky-Fans können hier die Angebote von über100 Importeuren und Destillerien aus 18 Ländern mit über 2.500Whisk(e)ys entdecken sowie Master-Classes, Tastings und Seminarebesuchen. Allein im letzten Jahr verzeichnete die Messe rund 17.000Besucher.Nürnberg ist auch das Zuhause von Deutschlands ältestemWhisky-Club, dem "Most Venerable Order of the Highland Circle", der1990 gegründet wurde. 60 Mitglieder treffen sich monatlich zuWhisky-Tastings, reisen regelmäßig nach Schottland und pflegenNürnbergs Städtepartnerschaft mit Glasgow.Weiterführende Links Hausbrauerei Altstadthof Nürnberg:https://www.hausbrauerei-altstadthof.deBar "Gelbes Haus" Nürnberg:www.gelbes-haus.de/de/bar/kurse-tastings/termine-und-preise.htmlWhisky-Club "The Most Venerable Order of the Highland Circle":https://www.highland-circle.de/"The Village" Whisk(e)y-Messe Nürnberg:http://www.whiskey-messe.dePressekontakt:Sarah Mörsdorf | PR und Kommunikation | Frauentorgraben 3 | 90443NürnbergTelefon: +49 (0) 911 2336 139 | E-Mail: moersdorf@ctz-nuernberg.deOriginal-Content von: Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, übermittelt durch news aktuell