Whisky mit 40 % Preiswachstum jährlich an der Spitze des Knight Frank Luxury Investment Index

Finanztrends Video zu



mehr >

London (ots) - Die internationale ImmobilienberatungsgesellschaftKnight Frank veröffentlicht die 13. Ausgabe des Wealth Report, derLuxusimmobilien und Vermögen von einer globalen Perspektive ausbeleuchtet. Die jährlich veröffentlichte Publikation beinhaltet denKnight Frank City Wealth Index, Preisentwicklungen in 100 Märkten vonLuxuswohnimmobilien (PIRI), die Ergebnisse des Knight Frank LuxuryInvestment Index sowie die Attitudes Survey.Laut des Knight Frank Luxury Investment Index 2019 übertrifftWhisky mit einem Wertzuwachs von 40 % alle anderen alternativenLuxusanlagen und setzt sich an die Spitze vor Münzen (12 % jährlichesWachstum) sowie Wein und Kunst (jeweils 9 % Wachstum).Luxusanlagen Preiswachstum12 Monate 10 JahreWhisky Raritäten 40% 582%Münzen 12% 193%Wein 9% 147%Kunst 9% 158%Uhren 5% 73%Autos 2% 258%Möbel 1% -32%Farbige Diamanten 0% 122%Briefmarken 0% 189%Schmuck -5% 112%KFLII 9% 161%Laut des Prime International Residential Index (PIRI 100) könnenKäufer für 1 Million US-Dollar rund um den Globus so vielQuadratmeter an Luxusimmobilien erwerben:Stadt qm pro 1 Mio. US-DollarMonaco 16Hongkong 22New York 31London 31Singapur 36Los Angeles 39Genf 41Paris 46Sydney 52Shanghai 57Für den Download des Reports klicken Sie bitte hier:http://www.knightfrank.com/wealthreportKnight Frank LLP ist die weltweit führende unabhängigeImmobilienberatungsgesellschaft. Der Hauptsitz befindet sich inLondon, insgesamt beschäftigt Knight Frank mehr als 18.000Mitarbeiter in 523 Büros in 60 Märkten. Die Beratungsgruppe betreutPrivateigentümer und -käufer, führende Projektentwickler, Investorenund gewerbliche Mieter. www.knightfrank.comDie ausführlichen Presseinformationen mit allen Ergebnissen desWealth Reports erhalten Sie auf Anfrage.PressekontaktPressebüro für Knight Frank in DeutschlandSilke Westermann, SH/CommunicationT: +49 (0)211 53883-440Mail: s.westermann@shcommunication.deOriginal-Content von: Knight Frank, übermittelt durch news aktuell