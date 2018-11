Whirlpool: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Whirlpool":

Der Kurs der Aktie Whirlpool steht am 28.11.2018, 06:42 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 125,23 USD. Der Titel wird der Branche "Haushaltsgeräte" zugerechnet.

Wie Whirlpool derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Whirlpool damit 43,56 Prozent unter dem Durchschnitt (17,67 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Home & Office Products" beträgt 19,92 Prozent. Whirlpool liegt aktuell 45,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Whirlpool-Aktie ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Whirlpool hat mit einer Dividendenrendite von 3,93 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,71%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Home & Office Products"-Branche beträgt +1,22. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Whirlpool-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.