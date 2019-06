Where is Paradise? Berlin Travel Festival verkündet Thema für nächste Ausgabe und öffnet Ausstellerregistrierung

Berlin (ots) - Partnerveranstaltung der ITB Berlin geht in diedritte Runde - Frühbucher-Rabatt für alle Aussteller bis zum 30. Juni2019Fortsetzung nach zwei erfolgreichen Ausgaben: Vom 6. bis 8. März2020 geht das Berlin Travel Festival in die dritte Runde undverbindet eine neue Generation von Reisenden mit einer neuen Art desReisens. Als Partnerveranstaltung der ITB Berlin ergänzt dasinnovative Format die weltweit führende Tourismusmesse an dreiaufeinanderfolgenden Tagen im Herzen von Kreuzberg und richtet sichinsbesondere an ein abenteuerfreudiges und Social Media-affinesPublikum. Das Event findet wieder in der Arena Berlin statt und ziehtgleichermaßen Aussteller wie Change-Maker, Marken, Kreative,Influencer und Branchen-Insider an. In den thematischen Mittelpunktstellen die Veranstalter die Suche nach dem individuellen Paradies.Für frühentschlossene Aussteller gibt es bis zum 30. Juni einenEarly Bird Rabatt.Unter dem Titel "Where is paradise?" unterstreicht das Festivalweiter seine Vorreiterrolle in der Förderung von achtsamen,nachhaltigen sowie verantwortungsbewussten Reisen. Der Leitgedanke:Wenn das Paradies mehr sein soll als ein reines Verkaufsargument,dann müssen Anbieter ebenso wie Kunden umdenken: Bewusst werden, wie,wo und warum sie reisen und schnelle Deals sowie puren Konsum durchsoziales Bewusstsein, ökologische Verantwortung und lokalesEngagement ersetzen. Referenten und Aussteller werden sich ausgiebigmit diesem Thema auseinandersetzen.Registrierung für Aussteller ab sofort möglichBereits jetzt können sich Aussteller für die kommende Ausgabe desBerlin Travel Festivals im März 2020 registrieren. Die Veranstaltungrichtet sich unter anderem an Destinationen, Reiseveranstalter,Publikationen, Unterkünfte, Ausrüstungs- und Bekleidungsfirmen,Unternehmen im Bereich Mobility sowie Start-ups. Nähere Informationenzum Ausstellerbereich: www.berlintravelfestival.com/for-exhibitors/Attraktive Preise für Early BirdsAnreiz für Frühentschlossene: Noch bis zum 30. Juni 2019 erhaltenAussteller zehn Prozent Rabatt auf den Standpreis. WiederkehrendeAussteller profitieren von einem Preisnachlass von 15 Prozent(Anmeldung bis 30. Juni 2019). Auch NGOs undNon-Profit-Organisationen erhalten wieder einen Rabatt von 50Prozent. Die Registrierung ist unterwww.berlintravelfestival.com/register/ möglich.Im vergangenen März waren mehr als 130 nationale undinternationale Aussteller auf dem Berlin Travel Festival vertreten.Sie lobten die Veranstaltung als professionell kuratiert, alsmesse-untypisch, als völlig neue Erfahrung und betonten, dass dasEvent das gängige Konzept von Messe sogar gänzlich aufbrechen konnte.So präsentierte das Festival mit dem Bühnenprogramm einen Mix ausVorträgen, Workshops, Master Classes und Film Screenings. Ausstelleräußerten sich zudem überaus positiv über die etwa 11.000 Besucher.Diese seien offen, an nachhaltigem Reisen interessiert underkundungsfreudig. Nicht zuletzt brächten sie bereits ein großesHintergrundwissen mit.Über das Berlin Travel FestivalDas Berlin Travel Festival ist ein weltweit einzigartiges Format,das sich mit neuen Perspektiven des Reisens beschäftigt. Auf demdreitägigen Event wird vorgestellt, was Reisen in der heutigen Zeitbedeutet - von der Art und Weise, wie Reisen geplant werden, bis hinzu der Art und Weise, wie Momente festgehalten und geteilt werden.Als Vertreter einer neuen Generation Reisender legt das BerlinTravel Festival Wert auf innovative, nachhaltige Konzepte und setztsich für eine bessere gemeinsame Zukunft ein. Ökologische und sozialeVerantwortung sind zentraler Bestandteil der Festivalphilosophie.Das Festival verkörpert das neue Bewusstsein im Reise- undTourismusbereich und sieht es als seine Aufgabe, sich mit Experten,Marken und Reisenden auszutauschen und zu diskutieren.Das Berlin Travel Festival wird von der I LOVE TRAVEL GmbH inZusammenarbeit mit der ITB Berlin vom 6.-8. März 2020 in der ArenaBerlin organisiert: www.berlintravelfestival.com.VeranstaltungsortARENA BERLINEichenstraße 412435 BerlinDatum6.-8. März 2020Öffnungszeiten6. März 2020; 12-19 Uhr7.-8. März 2020; 10-19 UhrDeadline Ausstellerregistrierung15. November 2020Sales Kontaktsales@berlintravelfestival.com+49 30 629 01 577Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2020 findet von Mittwoch bis Sonntag, 4. bis 8.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2019 stellten rund 10.000 Aussteller aus181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 4. bis 7.März 2020. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. DerEintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Ausstellerkostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de,www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei.Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin.Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com/ITB_Berlin.Aktuelle Informationen finden Sie im Social Media Newsroom aufhttp://newsroom.itb-berlin.de.Pressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de imBereich Presse / Pressemitteilungen. 