Wheaton Precious Metals Aktie: Ist es vollbracht?

Wheaton Precious Metals, ein Unternehmen aus dem Markt "Materialien", notiert aktuell (Stand 18:17 Uhr) mit 54.56 CAD ein wenig im Minus (-0.34 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Die Aussichten für Wheaton Precious Metals haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Wheaton Precious Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 54,48 CAD. Der letzte Schlusskurs (54,75 CAD) weicht somit +0,5 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (58,75 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,81 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Wheaton Precious Metals-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Wheaton Precious Metals-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Wheaton Precious Metals-RSI ist mit einer Ausprägung von 20,42 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 70,07, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Sell" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Wheaton Precious Metals konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Wheaton Precious Metals auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.