WhatsApp wird zum Lawinenwarndienst: WhatsBroadcast entwickelt Newsletter für den Lawinenwarndienst Tirol

München (ots) - *** Tagesaktueller Newsletter über WhatsApp ***Umfassende Informationen zum Lawinenrisiko in den Alpen *** MehrSicherheit beim Skifahren ***Die Skisaison hat bereits begonnen - und damit leider auch dasRisiko von Lawinen. Skifahrer sollten sich deshalb rechtzeitiginformieren, wo Sie sicher den Berg herunterfahren können und wo siees lieber sein lassen sollten. Einen besonderen Service bietet dafürder Lawinenwarndienst Tirol an. Durch einen Whatsapp-Newsletter,entwickelt und umgesetzt von WhatsBroadcast (Deutschlands führenderAnbieter von Messenger-Services aus München), werden Abonnenten übermögliche Gefahren rechtzeitig informiert.Nach der unkomplizierten und kostenlosen Anmeldung auf der Websitedes Lawinenwarndienstes, erhält der Nutzer tagesaktuelleInformationen über die Lawinensituation und die Gefahrenlage ineinzelnen Regionen in den Alpen, basierend auf einer Farbampel vonStufe 1 (gering, grün) bis hin zu Stufe 5 (sehr groß, rot). Ebensowerden Angaben zu Risiko-Bereichen, Schneeart und speziellen Lagenvermittelt. Eine Tendenz für den Tagesverlauf und eine Prognose fürden Folgetag runden das Angebot ab."Durch unseren WhatsApp-Newsletter unterstützen wir den TirolerLawinenwarndienst dabei, das Skifahren in der Region sicherer zumachen. Ein optimales Anwendungsgebiet für dieses schnelle undkosteneffiziente Medium, das bei den Nutzern bereits jetzt auf großeResonanz stößt", ergänzt Franz Buchenberger, Geschäftsführer vonWhatsBroadcast.Interessierte können sich unterhttps://lawine.tirol.gv.at/aktuelles/ kostenlos für den Newsletterdes Lawinenwarndienstes registrieren.Über WhatsBroadcastWhatsBroadcast ist der führende deutsche Anbieter vonMessenger-Services für Unternehmen im Bereich derEndkundenkommunikation. Zur Verfügung stehen Lösungen für WhatsApp,Facebook Messenger, Telegram und Insta. Als neueste Innovation bietetdas Unternehmen Chatbots an. Es handelt sich dabei um Messenger-Bots,eine automatisierte 1:1-Kommunikation zwischen Unternehmen undEndkunden für die Bereiche Kundenservice, Shopping,Informationsabfragen und Entertainment. Derzeit nutzen ca. 550Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz dieMessenger-Dienste von WhatsBroadcast. Die WhatsBroadcast GmbH wurde2015 gegründet und beschäftigt an den Standorten Augsburg und München18 Mitarbeiter. Geschäftsführer des Unternehmens sind FranzBuchenberger und Max Tietz.