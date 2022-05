WhatsApp geht eine Partnerschaft mit der Marketingplattform Online Marketing Rockstars OMR ein, um kleine Unternehmen vorzustellen, die WhatsApp Business nutzen und damit ihren Kundenstamm vergrößern

Berlin (ots) -Mit der neuen Kampagne "Geschäftsmodell WhatsApp" kündigt WhatsApp eine Partnerschaft mit OMR an, um kleine Unternehmen vorzustellen, die WhatsApp Business (https://business.whatsapp.com/) nutzen und damit ihren Kundenstamm vergrößern.Die WhatsApp Business App hilft Unternehmen, ihre Kundenkommunikation zu verwalten und sowohl neue als auch bestehende Kund*innen schnell und einfach über einen Dienst zu erreichen, den sie bereits nutzen und schätzen. Funktionen wie Unternehmensprofile, Schnellantworten und automatisierte Nachrichten sowie Kataloge ermöglichen es Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen einfach zu präsentieren und mit ihren Kund*innen zu teilen. Die App hat sich für Millionen von Unternehmen während der Pandemie als Rettungsanker erwiesen: Mithilfe individualisierter Kommunikation konnten sie die Beziehungen zu ihren Kund*innen aufrechterhalten, auch wenn sie sich nicht persönlich treffen konnten. Heute senden täglich mehr als 175 Millionen Menschen eine Nachricht an ein Geschäftskonto auf WhatsApp und über 40 Millionen blättern in einem Produktkatalog in der App."Die WhatsApp Business App ist eine kostenlos und einfache Möglichkeit, kleinen Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle zu helfen. Wir haben von den verschiedensten Unternehmen schon großartige Erfolge in kürzester Zeit gesehen und freuen uns darauf diese vorzustellen", sagt Sina Schanz, Market Lead, Deutschland bei WhatsApp. "Wir hoffen, dass noch mehr Geschäftsinhaber*innen das Potenzial und die Funktionen der WhatsApp Business App entdecken, um ihr Geschäft zu skalieren."Durch eine Partnerschaft mit der deutschen Marketingplattform Online Marketing Rockstars OMR (https://omr.com/de/), die das enorme Potenzial der WhatsApp Business App für kleine Unternehmen anerkennen, möchte WhatsApp die Erfahrungen mit neuen Formen der Kundenkommunikation von kleinen Unternehmen hervorheben."Im Marketingmix ist WhatsApp oft noch der Paradiesvogel - zu unrecht. WhatsApp ist ein sehr spannender Marketing und Supportkanal, über den es sich lohnt nachzudenken", sagt Rolf Hermann, Head of OMR Education. "Der Kanal ist bei den Nutzer*innen etabliert und akzeptiert. Die Messenger ermöglichen eine direkte 1:1 Kommunikation mit den Kund*innen auf dem Smartphone in einer sehr privaten und aufmerksamkeitsstarken Umgebung. Vorteile gegenüber anderen Marketingkanälen, die Brands und Marketer nutzen sollten."Im Rahmen der Kampagne zu dieser neuen Partnerschaft gibt WhatsApp Top-Tipps und teilt Best Practices dazu, wie Unternehmen die WhatsApp Business-App nutzen können, um das Wachstum ihres Unternehmens zu steigern - zum Beispiel mit einem Video mit Storys aus dem Alltag kleiner Unternehmen mit der WhatsApp Business App. OMR und WhatsApp veranstalten zudem einen virtuellen Roundtable, um die Kampagne vorzustellen.Die Storys der Kampagne zeigen vor allem, wie kleine Unternehmen weiter wachsen, indem sie digitale Plattformen und Apps in ihr Geschäftsmodell integrieren. Hier einige Beispiele:- HOFLADEN SAUERLAND, ein Onlineshop für regionale Landwirte mit Sitz in Arnsberg. Hofladen-Sauerland.de erhält über 20 Nachrichten pro Tag von Kund*innen, und Inhaber Christian schätzt, dass er 30 neue Kund*innen pro Monat gewinnt, seit er die WhatsApp Business App nutzt. Insgesamt kommunizieren mittlerweile 30% seiner Kund*innen mit seinem Team über den Messaging-Dienst."WhatsApp Business hat uns während der Pandemie geholfen den Kontakt zu den Kund*innen nicht zu verlieren. Unsere B2B Kund*innen nutzen mittlerweile WhatsApp und schicken uns nur noch ein Bild des Produkts und lösen somit innerhalb weniger Sekunden eine Bestellung bei uns aus. Kund*innen schätzen die unkomplizierte und privat gewohnte Art mit uns über WhatsApp in Kontakt zu treten." - Christian Schulte (Inhaber)- DU LIEBST ES STOFFATELIER, ein Stoffgeschäft in Köln. Seit Beginn der Pandemie setzt das Team verstärkt auf digitale Kommunikations- und Vertriebswege und nutzt seit Ende 2020 die WhatsApp Business App."Mit WhatsApp Business können meine Kund*innen jeder Zeit mit mir in Kontakt treten. So kann ich flexibel auf ihre Fragen antworten und sie beraten. Dadurch dass fast alle täglich über WhatsApp mit Familie und Freunden kommunizieren, ist bereits eine vertraute Umgebung vorhanden, sodass deutlich schneller Verkaufsabschlüsse stattfinden im Vergleich zu einem normalen Onlineshop." - Mikaela Ioannou (Gründerin)Auf dieser WhatsApp Webseite können kleine Unternehmen in Deutschland WhatsApp Business Erfolgsstorys (https://www.whatsapp.com/stories/business/Germany) erkunden.Pressekontakt:Mariella RoqueWhatsAppGermany@apcoworldwide.com+49 172 175 3993APCO WORLDWIDERahel-Hirsch-Str. 1010557 BerlinOriginal-Content von: WhatsApp, übermittelt durch news aktuell