WhatsApp für Ärzte und Apotheker mit Vorsicht zu genießen

Hamburg (ots) - Die Übermittlung personenbezogenerGesundheitsdaten über WhatsApp ist für Ärzte und Apotheker ab heutestrafbar, die unverschlüsselte Übermittlung über E-Mail ebenso.Warum ist das so? Dass WhatsApp sofort alle erreichbaren Freundeaus dem Adressbuch anzeigt, ist eine praktische Funktion fürPrivatnutzer. Auf Smartphones von Ärzten und Apothekern verstößt sieaber gegen die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Es drohenempfindliche Strafen. Denn WhatsApp hat Zugriff auf das Adressbuchder Benutzer. Schon die Benutzung von WhatsApp verletzt deshalb diePersönlichkeitsrechte der Kontakte, die nicht in eine Übermittlungihrer Daten an die WhatsApp Inc. in den USA eingewilligt haben. Dabeigeht es nicht um die Frage, ob die Daten verschlüsselt werden odernicht. Rein rechtlich handelt es sich bei der Übermittlung desAdressbuches vom Dienstsmartphone um einen Datenaustausch zwischenzwei Firmen - und der ist nur erlaubt, wenn zuvor alle Betroffenenausdrücklich der Übermittlung ihrer Daten zugestimmt haben."Nach jetzigem Datenschutzrecht und auch nach künftigemDatenschutzrecht handelt es sich bei der Weitergabe vonpersonenbezogenen Daten - also zum Beispiel Kundendaten - ohneRechtsgrundlage oder Einwilligung um einen Datenschutzverstoß",warnte jüngst Marit Hansen, Landesbeauftragte für Datenschutz desLandes Schleswig-Holstein.Der Haken bei WhatsApp ist der Zugriff des Programms auf dasAdressbuch im Smartphone der Nutzer. Die App des US-Internet-KonzernsFacebook nutzt die Kontaktdaten, um mit den eigenen Servernabzugleichen, wer bereits ebenfalls bei WhatsApp registriert ist -diesen Kontakten kann der Nutzer anschließend Nachrichten senden.Doch da sämtliche Kontakte geprüft werden, landen auch Daten vonPersonen bei der Facebook-Tochterfirma, die dieser Übermittlungniemals zugestimmt haben.Ärzte und Apotheker müssten sich in jedem Einzelfall zunächst dieschriftliche Genehmigung des Kunden abholen, um der DSGVO gerecht zuwerden. Wer sich daran nicht hält, könnte später belangt werden,warnte Marit Hansen: "Ein Datenschutzverstoß kann gemäß Art. 83 Abs.4 DSGVO geahndet werden. Der Bußgeldrahmen ist hoch - es ist alsosehr sinnvoll, sich von Anfang an rechtskonform zu verhalten." Ärzteund Apotheker gehen seit heute erhebliche Risiken ein. Denn imZweifelsfall reicht auch eine Beschwerde eines unzufriedenen Kundenoder eines im Zorn gegangenen Ex-Mitarbeiters bei denDatenschutzbehörden, um eine Untersuchung auszulösen.Doch wie könnte eine rechtssichere, digitale Kommunikation mit demPatienten aussehen? "Nur über ein vom Patienten verwaltetes,unabhängiges Medium ist nunmehr eine rechtssichere Arzt-, Apothekerund Patienten-Kommunikation möglich", so Rechtsanwalt ProfessorChristian Dierks. "Eine patienteneigene Kommunikationsplattform miteiner eigenen Gesundheitsakte, bei der der Patient den beteiligtenAkteuren Zugriffsrechte selektiv einräumen kann, ist die einzigegangbare Lösung." Genau das ist vitabook: sofort einsetzbar für jedenArzt, jede Apotheke und jeden Patienten. Der alleinige Datensouveränist der Patient, so wie es die EU-Grundschutzverordnung im Idealvorsieht.Ärzte, Apotheker und Patienten können über die Plattform vitabookNachrichten jeder Art austauschen, Folgerezept und Medikamentebestellen, Arzttermine vereinbaren, Tagebucheinträge zu Symptomen undVitalwerten teilen sowie Gesundheitsdaten und Dokumente jeder Artmiteinander sicher und verschlüsselt austauschen. vitabook ist damiteine einheitliche und systemübergreifende Lösung für die Speicherungvon personenbezogenen Gesundheitsdaten - in den Händen des Patienten,mit alleiniger Verfügungsgewalt des Patienten, sicher gespeichert inDeutschland.Über vitabookvitabook ist ein sicheres Patienten-Netzwerk zur verschlüsseltenKommunikation mit Ärzten, Kliniken und Apotheken. Als Basis dient daspatienteneigene Gesundheitskonto mit Notfalldaten, Impfstatus undAllergieverzeichnis. Die Daten gehören ausschließlich dem Patientenund werden nur mit denjenigen, die der Inhaber selbst bestimmt hat,geteilt. Alle deutschen Ärzte, Apotheken und Kliniken sind mit demNetzwerk verbunden und für Patienten auswählbar. Zudem sind sämtlicheDiagnosen, Medikamente und Hilfsmittel inklusive Zusatzinformationenverfügbar.www.vitabook.deAnsprechpartner für weiterführende Informationen:vitabook GmbHJessica TittelAlsterdorfer Markt 6, 22297 HamburgTel.: 040 537 98 1563E-Mail: jessica.tittel@vitabook.de