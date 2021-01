WhatsApp: Verzögerung der neuen Datenschutzregeln!

Der Messaging-Dienst WhatsApp von Facebook Inc. (NASDAQ:FB) verzögert nach eigenen Angaben ein neues Update der Datenschutzrichtlinien.

Was passiert ist

WhatsApp kündigte in einem Blog-Post am Freitag an, dass es seine neue Datenschutzrichtlinie nach weit verbreiteter Kritik und Millionen von Nutzern, die die Plattform verlassen haben, verschiebt.

"Wir haben von so vielen Leuten gehört, wie viel Verwirrung es um unser jüngstes Update gibt. Es gab ...



