WhatsApp & Co. streng verboten / Firmenhandys werden zum DSGVO-Minenfeld: Konzerne verbieten unsichere Kommunikation

Berlin (ots) - Der Autozulieferer Continental verbietet seinenMitarbeitern künftig WhatsApp oder ähnliche Kommunikationsdienste aufden Diensthandys zu nutzen. Als Grund geben die Verantwortlichen dieSorge an, der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nicht gerecht werdenzu können. Das hauptsächliche Risikopotential: Solche Apps greifenauf das Adressbuch des Nutzers zu, ohne die Einwilligung dergespeicherten Kontakte zu haben. "Es ist nicht möglich, mitvertretbarem Aufwand das Einverständnis der Kontakte einzuholen.Generell sind Kontaktverzeichnisse nach der DSGVO ein Problem: ObOutlook-Adressbuch oder Handyverzeichnis - eine Speicherung ohneErlaubnis ist umstritten. Und für jedwede App, die Kontakte nutzt,wird das Beispiel von Continental sicher Schule machen", erklärtBjörn Schwabe, Entwickler der Kommunikationsplattform UWORK.X undGeschäftsführer der OCULD Solutions GmbH.Tiefe Einschnitte in den Arbeitsalltag"Unternehmen bleibt schließlich nichts anderes mehr übrig, als einstrenges Auge auf Einhaltung des Datenschutzes zu legen. Und dasheißt im Zweifel eben manchmal auch: Verbieten", sagt Schwabe.Während die technische sowie die Management-Seite nahezualternativlos bleibt, warnt er indes davor, den Einfluss solcherSchritte auf den Mitarbeiter zu unterschätzen: "Ein Verbot, wie esContinental nun ausgesprochen hat, bedeutet einen tiefen Einschnittin den Alltag für jeden betroffenen Mitarbeiter. Da ist es absolutsinnvoll, schnellstmöglich sichere Kommunikationsalternativenanzubieten, um der Frustration vorzubeugen", sagt Schwabe.Der ehemalige Penetration-Tester Schwabe hat mit UWORK.X(www.uworkx.com) ein Kommunikationstool geschaffen, das Chat, Mailund Aufgabenplanung vereint und für alle Nutzer mitEnde-zu-Ende-Verschlüsselung zur Verfügung stellt. Das intuitiv zubedienende Werkzeug wurde auf der Basis jahrelanger Hackertätigkeitim Auftrag der Softwareindustrie entwickelt. "Absolute Sicherheitkann es nicht geben, doch es gibt die Möglichkeit, vieleSicherheitslücken zu schließen, ohne den beruflichenKommunikationsalltag komplett durch Verbote dominieren zu lassen",sagt der erfahrene Entwickler Schwabe.