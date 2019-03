Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -Noch kleiner! Noch enger! Noch anstrengender! 100 Menschen kämpfenin der zweiten Staffel von "Get the F*ck out of my House" unterhärteren Bedingungen - und beziehen ein Haus mit lediglich 63Quadratmetern Wohnfläche. Und das bedeutet: Es wird enger! ImVergleich zum 113 qm-Haus aus der ersten Staffel gibt es wenigerWohnraum, weniger Schlafmöglichkeiten - und nur noch eine Toilettefür 100 Menschen. Wer als Letzte(r) das Haus verlässt, gewinnt100.000 Euro. ProSieben zeigt die Reality-Show ab 9. April immerdienstags um 20:15 Uhr.Schon der Einzug in der ersten Folge bringt manche Kandidaten anihre Grenzen. Besonders den vier Promis macht das Wohnen ohnePrivatsphäre, Platz und Luxus zu schaffen. "Ich krieg' schon jetztdie Krise", stöhnt Reality-Sternchen Natalia Osada (28), als sie sichzu den anderen Bewohnern ins Haus quetscht. "Die Luft wird übel",ächzt Rocker Martin Kesici (45). "Eine Woche nicht beim Friseur istfür mich schon Game Over", gesteht Reality-Star Mike Heiter (26).Warum sich die Kandidaten das antun? Der letzte, der aus der XXL-WGauszieht, geht mit 100.000 Euro nach Hause - und vielleicht nochmehr. "Kann ja sein, dass ich einziehe und dann steht da Mr. Right",sagt Playmate und Model Saskia Atzerodt (27).Welche Flirts und Fehden bahnen sich unter den 53 Männern und 47Frauen im Haus an? 36 Kameras begleiten das Zusammenleben derHausbewohner rund um die Uhr. Präsentiert wird die Reality-Show vonThore Schölermann und Jana Julie Kilka. Produzent ist UFA SHOW &FACTUAL im Auftrag von ProSieben.Weitere Infos rund ums Haus, zu allen Kandidaten und denModeratoren von "Get the F*ck out of my House" finden Sie aufhttp://presse.prosieben.de/gtf"Get the F*ck out of my House", ab 9. April, immer dienstags um20:15 Uhr auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell