What's next: LeasePlan richtet den Fokus jetzt auch auf kleine und mittelständische Unternehmen (FOTO)

Neuss (ots) -Aufbauend auf dem Know-how aus dem Fuhrpark-Leasing und-management für Großunternehmen hat LeasePlan sein Geschäft aufkleine und mittelständische Unternehmen erweitert. Ab sofort gibt esAutoleasing schnell, sicher und fair schon ab einem Fahrzeug. Dabeimüssen Unternehmen mit einem kleineren Fuhrpark nicht aufServiceleistungen verzichten, sondern profitieren vom umfangreichenRundum-Sorglos-Angebot eines der größten Anbieter der Welt. LeasePlankümmert sich um die Mobilität, der Kunde um sein Kerngeschäft - vomApotheker bis zum Zimmermann.Click & DriveSeit wenigen Tagen live im Internet bietet Click & Drive vonLeasePlan für Unternehmer und Gewerbetreibende erstmals dieMöglichkeit, ein Fahrzeug online auszuwählen, das Angebot anzufordernund den Vertrag einzureichen. Riesenvorteil hier: die zur Auswahlstehenden vorkonfigurierten Fahrzeuge beschleunigen den Prozess,damit Kunden bereits eine Woche nach Vertragsabschluss in ihrLeasingfahrzeug einsteigen und losfahren können. Und damit sie immergut unterwegs sind, gibt es das Leasingfahrzeug mit einemRundum-Sorglos-Paket. Dazu zählt: Instandhaltung inkl. Pannenhilfeund UVV-Prüfung, Reifen, Tankkarten, Kfz-Versicherung, Schadenserviceund Kfz-Steuer. Einen großen Vorteil gibt es auch bei der Rückgabe:Schäden sind bis 1.000 Euro Minderwert bzw. bei Zulassung alsTransporter bis 2.000 Euro abgesichert. Hinzu kommt die Einschätzungdes Gebrauchten durch die unabhängige Zertifizierungsorganisation SGSnach dem Prinzip der Fairen Fahrzeugbewertung VMF, bei dem abhängigvon Alter und Kilometerstand nur ein Teil der Reparaturkostenberechnet wird, der sogenannte Minderwert.Patrick Vierveijzer, Vorsitzender der Geschäftsleitung vonLeasePlan Deutschland: "Wir bieten Unternehmen jeder Größe stets daspassende Fahrzeug. Click & Drive richtet sich insbesondere anKleinunternehmen, Selbständige und Freiberufler, die Fahrzeug undServices aus einer Hand haben wollen. Sie haben insbesondere Vorteiledurch günstige Leasingraten ohne Anzahlung, schnelleFahrzeuglieferung, Wegfall des Restwertrisikos bei Erreichen desvereinbarten Vertragsendes und Absicherung der Rückgabeschäden."Angebot für mittelständische UnternehmenNeu ist auch der LeasePlan Direktvertrieb für Unternehmen miteinem kleineren Fuhrpark. Die LeasePlan-Experten beraten individuellbei der Fahrzeugauswahl sowie dem Serviceumfang, und ein eigenseingerichtetes Backoffice macht LeasePlan-Kunden das Handling soleicht wie möglich.Unterschieden werden zwei Vertragsarten: Full-Service Leasing undManagement & Controlling. Beim Full-Service Leasing geben Kunden dasfinanzielle Risiko für den Restwert ihrer Fahrzeuge, für dieInstandhaltung und Sommerreifen komplett an LeasePlan ab. Auch hierprofitieren sie vom Rundum-Sorglos-Paket während derVertragslaufzeit, von einer fairen Bewertung bei der Fahrzeugrückgabeund optional auch von der Absicherung der Rückgabeschäden. Bei derVertragsart Management & Controlling übernimmt LeasePlan nur dieVerwaltung und die Services - die Fahrzeuge bleiben im vorhandenenFinanzierungsmodell.Erst vor wenigen Tagen hatte LeasePlan mit What's next eine große,weltweite Kampagne gestartet, die sich an den zukünftigenMobilitätsanforderungen orientiert. Mit dieser Offensive für denMittelstand löst LeasePlan Deutschland das Versprechen ein, neueinnovative Leasingprodukte und -services anzubieten.Pressekontakt:Britta GiesenReferentin Externe/Interne KommunikationTelefon: 02131/132-511E-Mail: britta.giesen@leaseplan.comLeasePlan Deutschland GmbHHellersbergstraße 10b41460 NeussInternet: www.leaseplan.deOriginal-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell