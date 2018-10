Whale Cloud stellt neue Marke vor und plant, in den kommenden drei Jahren eine Milliarde Yuan in die Technologieforschung zu investieren

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Whale Cloud Technology Co., Ltd("Whale Cloud") hat im Rahmen einer Veranstaltung im West Lake ExpoMuseum in Hangzhou seine neue Marke, sein neues Logo und seineUnternehmensstrategie präsentiert. Sowohl Führungskräfte von WhaleCloud und globale Partner als auch Medienvertreter undBranchenexperten waren vor Ort versammelt, um an diesem wichtigenMoment teilzuhaben.Das weltweit führende Data Intelligence-Unternehmen Whale Cloudwurde 2003 als größte Tochtergesellschaft von ZTE gegründet, ist seit15 Jahren in den Bereichen Telekommunikationsdatenverarbeitung undIKT tätig und seit Anfang 2018 strategischer Alibaba Cloud-Partner.Whale Cloud stellt heutzutage Technologien und Dienstleistungen imFeld digitale Transformation für Telekommunikationsbetreiber,Regierungen und Unternehmen in mehr als 80 Ländern und Regionen derWelt bereit."Herzstück der digitalen Wirtschaft sind die Daten, und wirglauben, dass wir unsere Konkurrenten überflügeln werden, wenn wirüber leistungsstarke Computerkapazitäten zur Datenverarbeitungverfügen. Der Wal steht als Symbol für Macht und Weisheit, und dieNamensgebung Whale Cloud spiegelt unsere Mission wider, unbegrenztenMehrwert aus Daten zu erschließen", erklärte Bao Zhongjun, CEO vonWhale Cloud.Der Slogan "Data intelligence creates unlimited possibilities"("Validierung und Aufbereitung von gesammelten Daten schafftunbegrenzte Möglichkeiten") verdeutlicht die einzigartige Positiondes Unternehmens.In Anlehnung an dieses Alleinstellungsmerkmal im Markt führte ZhouYong, VP von Whale Cloud weiter aus: "Wir sind das einzigeUnternehmen, das Erfahrung in der Bereitstellung digitaler Dienstefür sowohl die Telekommunikationsindustrie als auch für Behörden undandere Branchen hat. Mit der Alibaba-Partnerschaft verfügen wir nunüber die Infrastruktur, um Alibaba Cloud-Technologien und unsereTelekommunikationskapazitäten zu nutzen und unser Geschäft von IKTauf vertikale Branchen auszudehnen".Herr Yang Ming, VP von Whale Cloud, legte die "321"-Strategie desUnternehmens dar. Diese beschreibt die zukünftigen Initiativen vonWhale Cloud, um seine Stärken in 3 Bereichen, nämlich Technologie,Geschäftsmodell und Grundlagenforschung, auszubauen und sich auf 2priorisierte Marktsegmente (Unternehmen und Stadt) in der digitalenTransformation zu konzentrieren, um 1 ultimatives Ziel zu erreichen,nämlich die Wertschöpfung für seine Kunden.Whale Cloud hat in den nächsten drei Jahren 1 Milliarde Yuan(145,3 Millionen USD) für die Erforschung seiner Kerntechnologienbereitgestellt. Das Unternehmen plant außerdem, ein KI-Lab, ein CityBrain-Forschungsinstitut und ein Programm für die CloudComputing-Anwendungsentwicklung einzurichten, um kontinuierlicheInnovation und die schnelle Implementierung neuer Technologien undProdukte zu gewährleisten.Pressekontakt:Mengying Wu+86-13851936355wu.mengying@iwhalecloud.comOriginal-Content von: Whale Cloud, übermittelt durch news aktuell