Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Das TM Forum hat heute bekannt gegeben, dassdie "Blockchain-based 5G Collaboration Economy (https://www.tmforum.org/blockchain-based-data-sharing/?_ga=2.135949297.13216237.1573139927-112195993.1573139927)" (Zusammenarbeitende Wirtschaft mit 5G auf Grundlage der Blockchain), zu derWhale Cloud entscheidende Beiträge leistet, die Auszeichnung "OutstandingContribution of TM Forum Assets" (Herausragender Beitrag zu Beständen des TMForums) erhalten hat. Es ist eine Anerkennung für Projekte, welche die bestenErkenntnisse der Zusammenarbeit zum Nutzen sämtlicher Mitglieder des TM Forumsgeliefert haben. Whale Cloud hat einen Beitrag zur Umsetzung dieses Projekts alsCode-Basis für Innovationen auf Grundlage der Blockchain geliefert.Catalyst wird von China Unicom und China Telecom favorisiert, denTop-Mobilnetzbetreibern Chinas. Whale Cloud, IBM und CAICT (die ChinesischeAkademie für Informations- und Kommunikationstechnik) haben Beiträge geleistet.Das Projekt zeigt, dass gemeinsamer Bau und Betrieb der 5G-Netzwerkinfrastruktur durch China Unicom und China Telecom die großen Lückenzwischen den Kapitalinvestitionen und ersten Gewinnen bei der Einführung eines5G-Netzwerkes schließen kann. Whale Cloud leistete seinen Beitrag zu diesemProjekt mit einer Lösung auf Grundlage der Blockchain zwecks Optimierungkomplexer geschäftlicher Abläufe zwischen mehreren Parteien. Mit Catalyst wirdBlockchain-Technologie die Datenübertragung über 5G-Netzwerke erleichtern, undden gemeinsamen Bau und geteilte geschäftliche Abläufe optimieren. Es wirdgeschätzt, dass China Unicom und China Telecom bei den Kapitalausgaben ca. 45Milliarden USD einsparen können und dass die Effizienz der geschäftlichenAbläufe um 70 % steigen kann."Wir sind höchst erfreut über diese Auszeichnung durch das TM Forum. Wir sindder Überzeugung, dass der Gewinn der 5G-Wirtschaft nicht in der Technologieselbst liegt, sondern in der Nutzung des richtigen geschäftlichen Modells zurZusammenarbeit mit zahlreichen Partnern. Catalyst wird die Werbung für 5G undBlockchain-Technologie in China und weltweit beschleunigen, wie auch dietechnische Übernahme und das Reifen für Blockchain in derTelekommunikationsbranche", sagte Fu Jianjun, Chief Marketing Officer von WhaleCloud International."Wir gratulieren dem siegreichen Team, das zum Nutzen sämtlicher Mitglieder desTM Forum einen großartigen Beitrag geleistet hat. Das Team hat wichtige Dingegeliefert, darunter eine Referenz-Implementierung mit funktionierendem Code. DieMethode der Collaborative Economy könnte die Probleme beheben, die sich bei denInvestitionen zur Einführung des 5G-Netzwerkes ergeben und damit potenziell diederzeitigen Herausforderungen der Branche lösen. Erneut Dank für alle dieBemühungen und das Engagement im Catalyst-Programm", sagte Andy Tiller,Executive Vice President des TM Forum.