Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Whale Cloud, ein führendes Technologieunternehmen, das Softwarelösungen und Dienstleistungen für die Telekommunikation und verschiedene Branchen anbietet, hat die TM Forum's Platinum Open API Conformance Certification (https://www.tmforum.org/conformance-certification/open-api-conformance/#table) für seine ZSmart BSS/OSS-Suite erhalten, womit Whale Cloud in der Anzahl der konformen und zertifizierten Open-API-Implementierungen weiterhin an der Spitze der Branche steht. Mit dieser Leistung wurde Whale Cloud das erste TM Forum-Mitglied weltweit, das den Platin-Status erreicht hat.Das Open-API-Programm von TM Forum erstellt eine Open-API-Suite, die eine Reihe von Standard-APIs auf REST-Basis umfasst, die eine schnelle, wiederholbare und flexible Integration zwischen Betriebs- und Verwaltungssystemen ermöglichen und so die Erstellung, den Aufbau und den Betrieb komplexer innovativer Dienste erleichtern.Als Befürworter der Einführung von Open APIs des TM Forums setzt sich Whale Cloud dafür ein, die Vorteile der Standardisierung, Innovation und Agilität für unsere Kunden zu nutzen.Die ZSmart BSS/OSS Suite (https://online.iwhalecloud.com/) hilft CSPs, die geschäftliche Agilität zu erleichtern, Kosten zu minimieren, neue Einnahmequellen zu erschließen sowie die Kundenbindung zu verbessern. Die Suite reorganisiert das gesamte System in eine einheitliche Cloud-native Architektur und bietet vollständig entkoppelte Leistungszentren SaaS, IaaS und PaaS; TMF Open APIs für Front-End-Kanäle, Partner und Vertikale; E2E DevOps-Pipeline und Management-Tool; und unterstützt auch das kommerzielle SaaS-Modell. Darüber hinaus bietet die Suite hervorragende 5G-Out-of-the-Box (OOTB)-Funktionen wie mehrdimensionales Laden, SBI-Schnittstellenadapter, Business Flow für den SA- und NSA-Modus sowie Partner-Onboarding, Slicing-Management und Hybrid-Provisioning für vertikale Branchen wie Automotive, Gesundheitswesen und öffentlicher Verkehr."Wir fühlen uns sehr geehrt, das erste Unternehmen zu sein, das vom TM Forum eine Platin-Plakette für Open API Conformance erhält. Die BSS/OSS-Suite von Whale Cloud beschleunigt den Transformationsprozess von CSPs und bietet Betreibern innovative Services, damit sie auf dem Markt wettbewerbsfähig bleiben. Die Suite nutzt zertifizierte Open APIs, um geschäftliche Agilität zu ermöglichen, neue Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, indem sie Services von externen Dritten bereitstellt und konsumiert, und die Zeit bis zur Markteinführung neuer Geschäftslösungen zu verkürzen", so Zhengcang XIAO, CTO, Whale Cloud International."Herzlichen Glückwunsch an Whale Cloud für die Platinum Open API Conformance Zertifizierung. Diese Zertifizierung zeigt, dass Whale Cloud die Implementierung von 20 Open APIs erfolgreich abgeschlossen hat, die für den Aufbau neuer digitaler Dienste und Anwendungen entscheidend sind", so George Glass, CTO, TM Forum. "Bis heute wurden die Open APIs von TM Forum von 24.000 Benutzern aus 2.000 Unternehmen mit 370.000 Downloads weltweit genutzt. Wir danken Whale Cloud für ihr Engagement für das TM Forum und die Open API Standards, die dem gesamten Ökosystem zugutekommen. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen und neue Konzepte und Innovationen zur Verbesserung unserer Branche einzuführen."Weitere Informationen finden Sie unter https://online.iwhalecloud.com/Pressekontakt:Zoe Wu+86-25-6666-9555+86-13851936355wu.mengying@iwhalecloud.comOriginal-Content von: Whale Cloud, übermittelt durch news aktuell