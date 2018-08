Wh Smith: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Für die Aktie Wh Smith aus dem Segment "Fachgeschäfte" wird an der heimatlichen Börse London am 12.08.2018, 06:00 Uhr, ein Kurs von 1982,33 GBP geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Wh Smith einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Wh Smith jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wh Smith schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Retail - Discretionary auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,51 % und somit 0,99 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,5 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,06 liegt Wh Smith unter dem Branchendurchschnitt (80 Prozent). Die Branche "Retail - Discretionary" weist einen Wert von 96,8 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Wh Smith als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wh Smith vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 2137,5 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 7,68 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1985 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".