Weyerhaeuser-Aktie: Der Bauboom zeigt Wirkung!

Wenn Sie überlegen, welche Namen Sie auf Ihre Watchlist setzen, sollten Sie Aktien mit einem Relative-Stärke-Rating von 80 oder höher in Betracht ziehen. Weyerhaeuser ist eine Aktie, die diese Marke gerade erreicht hat und jetzt einen Wert von 82 hat. Der Holzlandbesitzer befindet sich inmitten des Immobilienbooms in USA in einer günstigen Lage. Die Aktien von Bauunternehmen boomen. Sie werden durch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!