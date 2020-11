Weyergans High Care® präsentiert Weltneuheit / Die neue IONO-AKTIV MASKE - Energie auf Knopfdruck

Düren (ots) - Sauerstoff ist nicht gleich Sauerstoff! Denn besonders in Städten, Ballungsräumen, aber auch am Arbeitsplatz in geschlossenen Räumen, bekommen wir trotz vermeintlich "frischer Luft" nicht ausreichend Energie durch den eingeatmeten Sauerstoff. Die Folge: Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen. Die von Firmengründer Rudolf Weyergans entwickelte Innovation - eine Inhalationsmaske mit Ionen-Generator - versorgt den menschlichen Organismus zuhause und unterwegs mit lebenswichtigen Funktionen. Die IONO-AKTIV Maske von Weyergans High Care® Cosmetics erhöht die Anzahl der Ionen in der Luft, die wir einatmen um ein Vielfaches. Das gilt als vorteilhaft für die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Und nicht nur das: Negativ-Ionen sind dazu in der Lage, bestimmte Bakterien und Viren zu töten.Mit jedem Atemzug tanken wir Sauerstoff aus der Umgebungsluft. Diesen Sauerstoff braucht unser Organismus für seinen Stoffwechsel. Im Sauerstoff der Atemluft sind besonders die natürlichen Ionen wichtig, die jedes Sauerstoffmolekül umkreisen. Ionen sind kleinste elektrische Teilchen. Erst durch sie können wir den lebenswichtigen Sauerstoff der Atemluft verwerten.Während für einen gesunden Zellstoffwechsel draußen in der Natur in der Regel genügend elektrische Teilchen im Sauerstoff vorhanden sind, nimmt die Anzahl der Ionen in Städten und Ballungsräumen stark ab. Das gilt besonders für unsere Wohnungen, den Arbeitsplatz und erst recht für geschlossene Räume. Die Folge: wir bekommen nicht genügend Energie vom Sauerstoff. Wir fühlen uns abgeschlagen, müde und bekommen schnell Kopfschmerzen.Rudolf Weyergans, Firmengründer der Weyergans High Care AG:"Die neue IONO-AKTIV Maske erhöht die Anzahl der Ionen in der Luft, die wir atmen um ein Vielfaches. Wie bei einem ausgedehnten Spaziergang am Meer oder bei einer Kletterpartie im Hochgebirge. Denn die Luft am Meer, in den Bergen oder nach einem Gewitter enthält deutlich mehr Sauerstoff-Ionen. Deshalb gilt die Luft dort auch als besonders wohltuend und erfrischend."Die Bedeutung der elektrischen Ionen für unsere Gesundheit wird in Wissenschaft und Medizin schon seit Jahrzehnten diskutiert und ist angesichts der aktuellen Corona-Pandemie derzeit von großem Interesse, denn die antibakterielle sowie antivirale Wirkung (z. B. Influenzaviren) der Sauerstoff-Ionen spielen eine wichtige Rolle in der sogenannten Aeroinhalationstherapie.Die neue IONO-AKTIV Maske kann überall eingesetzt werden - zuhause, bei der Arbeit, im Auto oder beim Spaziergang. Das kleine Gerät, das mit einer Inhalationsmaske verbunden ist, wird ganz einfach am Hosen- oder Gürtelbund befestigt und liefert per Knopfdruck die hochkonzentrierte "Lebensenergie" in Form von Sauerstoff-Ionen. Zum Vergleich: Am Meer befinden sich ca. 3.000 Negativ-Ionen pro cm³ Luft. Die IONO-AKTIV Maske potenziert diese mit Hilfe eines Ionen-Messgerätes nachweisbar um das 1.000-fache (3 Mio. Negativ-Ionen / cm³)."Meine persönliche Erfahrung: Nach dem Tragen der IONO AKTIV MASKE hält das frische, freie Gefühl im Mund- und Rachenraum bis in die Atemwege und Lunge über mehrere Stunden an.", Rudolf WeyergansÜber die Weyergans High Care AGDie Weyergans High Care AG ist ein mittelständisches Unternehmen aus dem westlichen Rheinland. Die Kernkompetenz liegt im Bereich Forschung, Entwicklung und Produktion von innovativen kosmetischen und medizinischen Anwendungen. Angesehene Forschungspartner sowie ein großes internationales Netzwerk unterstützen das Unternehmen seit mehr als 35 Jahren bei der Entwicklung einzigartiger Produkte und Apparate. Seither liegt der Hauptanspruch auf hoher technischer und ergonomischer Qualität, Nachhaltigkeit und Evidenz.Am Standort Gut Boisdorf, einem historischen Baudenkmal bei Düren, beschäftigt das Unternehmen rund 40 Mitarbeiter, es verfügt über zahlreiche Patente und ist international in rund 40 Ländern vertreten. Gründer ist der Medizinsoziologe Rudolf Weyergans, zum Vorstand zählen Dipl. Kfm. Burkhard Schumann, Jasmin Müller und Jan Weyergans. Aufsichtsratsvorsitzender ist Prof. Dr. Eberhard Janssen.Weitere Informationen unter www.iono-aktiv-maske.com (http://www.iono-aktiv-maske.com)Pressekontakt:Weyergans High Care AGLaura Zach+49(0)2421 9678-40laura.zach@weyergans.deOriginal-Content von: Weyergans High Care AG, übermittelt durch news aktuell