Wettstreit der Scharfschützen: 19 Nationen, 34 Teams, ein Sieger (FOTO)

Grafenwöhr/Bayern (ots) -Jedes Land ist natürlich davon überzeugt, dass in seinenStreitkräften die besten Scharfschützen (Englisch: Sniper) dienen. Umherauszufinden, wer tatsächlich über die besten verfügt, haben sich34 Sniper Teams aus 19 Ländern vom 28. Juli bis 2. August auf demTruppenübungsplatz Grafenwöhr getroffen, um sich bei der Europe BestSniper Team Competition zu messen.Den Wettkampf hatte, wie in den Vorjahren auch, das 7th ArmyTraining Command der US-Streitkräfte in Europa organisiert. Er fandzum dritten Mal in Grafenwöhr statt. Neben der Kernkompetzenz derTeilnehmenden, Ziele auf große Entfernungen zu bekämpfen und dabeiselbst unerkannt zu bleiben, mussten die Teams vor allem soldatischeGrundbefähigungen, körperliche Fitness und mentale Stärke beweisen.Alle Anstrengungen haben sich gelohnt, denn am Ende belegt dasdeutsche Team einen hervorragenden dritten Platz - dieBronzemedaille. Gewinner des Wettstreits ist schließlich dasschwedische Team, gefolgt von den Portugiesen.