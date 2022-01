Wettrennen zwischen Valneva und Co.?

Liebe Leser,

wer gewinnt das Impfstoffrennen in Deutschland, in Europa und auch in den USA? Die Glaskugel der Börsen ist aktuell zumindest der Meinung, dass BioNTech und Moderna nun schlechte Karten haben sollten. BioNTech blieb gestern unterhalb von 200 Euro. Moderna gab sogar deutlich stärker nach und ist nun im ganz klaren Abwärtstrend. Etwas besser sieht es nun plötzlich wieder für Valneva ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



