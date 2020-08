Wettlauf um die Pflegeprofis / Kommentar von Joachim Fahrun

Berlin (ots) - Die Lage in Berlins Altenheimen und Krankenhäusern, ambulanten Pflegediensten und Tageseinrichtungen ist schon jetzt angespannt. Fachkräfte sind schwer zu bekommen und oft auch schwer zu halten. Die Hoffnung, dass Pflegeprofis aus dem Ausland die Lücken an den Krankenbetten stopfen werden, dürfte sich kaum erfüllen, wenn es diesen Menschen nicht erleichtert wird, nach Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten. Gesundheits-Fachkräfte sind weltweit begehrt, da eröffnen sich für mobile junge Leute vom Balkan oder von den Philippinen viele Alternativen. In Berlin ist das Interesse von Ausländern, ihren Abschluss in Deutschland anerkennen zu lassen, sogar zurückgegangen. Denn das Prozedere ist kompliziert und dauert lange. Wir haben nur noch wenig Zeit, um den Wettlauf um die Pflegeprofis nicht komplett zu verlieren.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/53614/4683932OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell