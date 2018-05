Wettkampf um die besten Projekte zur Verwaltungsmodernisierung: Finalisten des 17. eGovernment-Wettbewerbs von BearingPoint und Cisco präsentieren Zukunftsinnovationen / Online-Voting eröffnet (FOTO)

Berlin (ots) -Die Finalistentage des 17. eGovernment-Wettbewerbs am 15. Mai und16. Mai in Berlin standen ganz im Zeichen von Zukunftsinnovationen.Insgesamt 15 Bewerber kämpften um die Auszeichnung für die bestenProjekte zur Verwaltungsmodernisierung. Das breite Spektrum dereingegangenen Projekte reicht in diesem Jahr von Konzeptionen zurUmsetzung des Onlinezugangsgesetzes über die Realisierung konkretereGovernment-Anwendungen für Bürger bis hin zur Erleichterungelektronischer Dienste für Unternehmen. Beeindruckend ist dergezielte Einsatz neuer Technologien in den Projekten. Hierzu zähltbeispielsweise die Anwendung von Virtual Reality, künstlicherIntelligenz, Spracherkennung und Big Data Analytics. Die hohe Zahlder eingereichten Ideen im Bereich Kooperationen zeigt zudem, dass inallen beteiligten Organisationen die Chancen für eine schnellereDigitalisierung durch intensive Zusammenarbeit genutzt werden.Jon Abele, Partner und Leiter Public Services bei BearingPoint,kommentiert: "Der eGovernment-Wettbewerb verdeutlicht, dass es beider Transformation der öffentlichen Verwaltung nicht nur um sichändernde Prozesse innerhalb der Verwaltungen geht, sondern sich durchneue, teilweise disruptive Technologien das Leben der Menschenverändert. Mit dem Wettbewerb schaffen wir gemeinsam mit Cisco einePlattform, um die notwendige Transformation zu unterstützen. Das wirderneut durch die diesjährigen sehr innovativen Beiträge bestätigt,die eine Verbreitung in die Fläche verdienen."Jonas Rahe, Sales Manager bei Cisco Deutschland, ergänzt: "Vieleder eingereichten Konzepte werden bereits umgesetzt, was die hoheQualität der Projekte unterstreicht. Die Einreichungen boten somiteine sehr gute Basis für die Auszeichnung von richtungsweisendenBeiträgen im eGovernment in Deutschland, Österreich und der Schweiz."Die unabhängige Jury, bestehend aus Experten aus den BereichenVerwaltungswissenschaften, IT, Gesellschaftsentwicklung und Medienentscheidet nun darüber, welche der nominierten Vorschläge prämiertwerden. Die Preisverleihung erfolgt auf dem Zukunftskongress "Staatund Verwaltung" am 19. Juni 2018 in Berlin.Ihre Meinung ist gefragtWie in jedem Jahr gibt es auch 2018 die Möglichkeit, sich amWettbewerb zu beteiligen und eines von 14 Projekten mit demPublikumspreis zu würdigen. Per Online-Voting kann jeder aufwww.egovernment-wettbewerb.de vom 17. Mai bis 3. August seine Stimmefür seinen Favoriten abgeben. Alle wichtigen Entwicklungen werdenüber den Twitter-Kanal @eGovW verbreitet. Am 7. September wird imRahmen des 23. Ministerialkongresses der Gewinner desPublikumspreises feierlich ausgezeichnet.Die Finalisten im Überblick:Kategorie: Beste Konzeption zur Umsetzung desOnlinezugangsgesetzes-"EKONA mit der Schnittstelle für Nutzerkonten KOLIBRI"Bayerisches Landesamt für Steuern-"Zentrale Rechnungseingangsplattformen, Bund-Bremen-KooperationE-Rechnung" Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, dasBundesministerium der Finanzen und Die Senatorin für Finanzen, FreieHansestadt Bremen-"50x1101 - Nutzerzentrierte Standardprozesse fürBaden-Württemberg" Ministerium für Inneres, Digitalisierung undMigration Baden-WürttembergKategorie: Bestes Digitalisierungsprojekt-"Sprachbiometrisches Assistenzsystem" Bundesamt für Migration undFlüchtlinge -"Elektronische Gründung" Bundesministerium fürDigitalisierung und Wirtschaftsstandort -"Gründerplattform"Bundesministerium für Wirtschaft und EnergieKategorie: Bestes Modernisierungsprojekt-"Gewinnung, Einarbeitung und Bindung von mehr als 260 neuenMitarbeiter/-innen seit 2016" Bundesamt für Sicherheit in derInformationstechnik-"Konzeption und Durchführung einer landesweitenNachwuchskräfte-Werbekampagne für den Arbeitgeber LandSchleswig-Holstein" Staatskanzlei Schleswig-Holstein-"KLAR (KaisersLauternAnalyseRecherche)" StadtverwaltungKaiserslauternKategorie: Bestes Kooperationsprojekt-"Wasser-DE: Kooperatives Informationsmanagement in derWasserwirtschaft" Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)-"IT-Verfahren Online Sicherheitsprüfung (OSiP)" Ministerium fürWirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des LandesNordrhein-Westfalen-"eUmzugCH" Schweizerische Informatikkonferenz / eOperationsSchweizKategorie: Bestes Infrastrukturprojekt-"Virtual und Augmented Reality im Hamburger Hafen" Die Behördefür Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und HansestadtHamburg-"Kundenportal der bayerischen Handwerkskammern" Handwerkskammerfür München und Oberbayern-"Verkehrssicherheitsscreening Baden-Württemberg" Ministerium fürVerkehr Baden-WürttembergOrganisiert wird der eGovernment-Wettbewerb seit 2000 von derUnternehmensberatung BearingPoint und dem Technologieanbieter Cisco.Insgesamt sind 59 Bewerber aus Bundes-, Landes- undKommunalverwaltungen sowie der Sozialversicherung dem Aufruf gefolgt.Mehr zum eGovernment-Wettbewerb unter www.egovernment-wettbewerb.de.Über CiscoCisco (NASDAQ: CSCO), der weltweit führende IT-Anbieter, hilftUnternehmen dabei, schon heute die Geschäftschancen von morgen zunutzen. 