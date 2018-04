Den Wettkampf gewinnst du im Kopf / DAS MITTEL.®: Neues Nahrungsergänzungsmittel von und für Triathleten (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Hamburger Unternehmen Exorbitant4U bringt im April einNahrungsergänzungsmittel auf den Markt, das auf die besonderenBelange von Ausdauersportlern ausgerichtet ist. DAS MITTEL.® bestehtaus drei aufeinander abgestimmten Nährstoffkombinationen, verteiltauf drei Flaschen, mit insgesamt 33 unterschiedlichen Substanzen, dieeine ausgewogene Ernährung ergänzen. Entwickelt wurde DAS MITTEL.®vom Neuronalwissenschaftler und Triathleten Dr. Carsten Stüer, derzum Erreichen seiner Ziele verstärkt auf mentales Training setzt. DieIdee für DAS MITTEL.® kam Stüer an einer Drogeriekasse, mit 16unterschiedlichen Produkten im Einkaufskorb, und dem Gedanken: "Dasmuss doch einfacher gehen!" DAS MITTEL.® wird in Deutschlandproduziert. Der Vertrieb läuft europaweit über den Webshopwww.dasmittel.com sowie über amazon und ausgewählte Apothekeninnerhalb Deutschlands.Im mentalen Bereich liegen die größten Leistungsreserven.Neben körperlichem Training entscheidet der Kopf über sportlichenErfolg und Niederlagen. Das Gehirn ist Regelzentrale für dieSteuerung der Gedanken in außergewöhnlichen Situationen undmaßgeblich verantwortlich für deren Verarbeitung. InExtremsituationen wie z.B. bei einem Triathlon kann eine starkementale Belastbarkeit helfen, gedankliche Störfaktoren zu überwinden.DAS MITTEL.® ergänzt eine ausgewogene Ernährung.Entscheidend für die Gehirnleistung des Menschen ist ein optimalerAustausch von Reizen zwischen den Zellen, der über Synapsenstattfindet. Durch mentales Training können diese Prozesse trainiertund vorbereitet werden, um sportliche Höchstleistungen zu erbringen.DAS MITTEL.® ergänzt eine ausgewogene Ernährung und stellt dem Körperwichtige Mikronährstoffe und Enzyme zur Verfügung.Drei Kombinationen in perfektem Zusammenspiel.DAS MITTEL.® wird in Deutschland produziert und besteht aus dreiaufeinander abgestimmten Nährstoffkombinationen, die sich in ihrerDosierung und Zusammenstellung aus ernährungsphysiologischer Sichtoptimal ergänzen. Einige der Substanzen fördern unter anderem dieGehirnfunktion [1] (DHA aus Omega-3-Fettsäuren), die Funktion desNervensystems [2] und die psychische Funktion [2] (Vitamin B12) oderschützen die Zelle vor oxidativem Stress [3] (Selen). Jeder der dreiKomplexe kann für sich allein eingenommen werden, in Kombinationharmonieren und entfalten sich die enthaltenen Substanzen ideal.Europaweiter Online-Vertrieb.Die drei Produkte gibt es einzeln und als Set jeweils alsMonatspackungen in entsprechenden Größen. Vertrieben wird DASMITTEL.® europaweit über den eingebundenen Webshop aufwww.dasmittel.com, via amazon.com und über ausgewählte Apotheken inDeutschland.Produktdetails & Preise.DAS MITTEL.® (1)+(2)+(3) als komplettes Set, Preis: EUR 119,95DAS MITTEL.® (1): Omega-3, 100 Kapseln, Preis: EUR 19,95,Dosierung: zwei Kapseln pro TagDAS MITTEL.® (2): Zell-Schutz, 90 Kapseln, Preis: EUR 49,95,Dosierung: drei Kapseln pro TagDAS MITTEL.® (3): Immun-Pro, 90 Kapseln, Preis: EUR 59,95,Dosierung: drei Kapseln pro TagUnser Produkt DAS MITTEL.® steht auf der Kölner Liste®. Die KölnerListe® veröffentlicht Produkte, die von einem in der NEM-Analytik aufDopingsubstanzen weltweit führenden Labor auf anabole Steroide undStimulantien getestet wurden.[1] DHA trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion bei. Diepositive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 250mgDHA ein.[2] Vitamin B12 trägt zur normalen psychischen Funktion bei.Vitamin B12 trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystemsbei.Vitamin B12 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.[3] Selen trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zuschützen.Über Exorbitant4U:Die Exorbitant4U GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg ist dasUnternehmen hinter DAS MITTEL.®. Exorbitant4U ist inhabergeführt,selbständig und unabhängig und wurde 2017 vom NeuronalwissenschaftlerDr. Carsten Stüer gegründet. Das Unternehmen erforscht und entwickeltSzenarien und Produkte für die Ernährung von Morgen.Pressekontakt:Dr. Carsten StüerExorbitant4U GmbH & Co. KGOrchideenstieg 1222297 HamburgTel: 040 - 77 18 15 18Mail: kontakt@exorbitant4u.deWeb: www.dasmittel.comOriginal-Content von: Exorbitant4U GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell