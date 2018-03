Unterföhring (ots) -Jetzt fordern sportliche Promis nationale und internationaleSpitzensportler heraus: Im "RED NOSE DAY Spezial" von JokoWinterscheidts Samstagabend-Show "Beginner gegen Gewinner" treten amSamstag, 28. April, um 20:15 Uhr, zum ersten Mal live auf ProSiebenprominente Hobbysportler gegen echte Champions in ihrenParadedisziplinen zum Duell an. In der großen Live-Show spielen dieStars für die gute Sache: Mit jedem gewonnenen Wettkampf gegen einenSportprofi erhöht sich der Jackpot und somit die Spendensummezugunsten des RED NOSE DAY.Die Prominenten dürfen bei "Beginner gegen Gewinner" vor ihrensportlichen Herausforderungen ein Handicap auswählen, um denProfisportler zu schwächen. So wird aus den zunächst unfairenWettkämpfen ein spannendes Duell auf Augenhöhe zwischen Promi undProfi. Wer trifft die richtige Handicap-Wahl? Welcher Prominente wirdin den sportlichen Disziplinen vom Beginner zum Gewinner undunterstützt mit seinem Siegeswillen den RED NOSE DAY?ProSieben unterstützt den Verein RED NOSE DAY e.V. seit 2003 mitjährlichen Charity-Events. Die Spenden helfen Projekten undEinrichtungen für sozial benachteiligte Kinder.Tickets für "Beginner gegen Gewinner" sind ab sofort unterhttps://tickets.endemolshine.de/shows/307-beginner-gegen-gewinner/erhältlich."Beginner gegen Gewinner - RED NOSE DAY Spezial" - Samstag, 28.April, live, um 20:15 Uhr auf ProSiebenHashtag zur Show: #BeginnerGewinnerBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell